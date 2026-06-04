ブラックホールは、いったい何からできているのか…？　ブラックホール研究が到達した「思い切ったアイデア」の正体

物理学者たちが長年追い求め、そしていまだに未達成である「四つの力の統一」を説明できる可能性をもった、物理学の最新理論「ホログラフィー原理」。それは「重力が司っているこの世界は、じつは重力とは関係ない力とその力を受けて運動している物質からなるホログラムの像のようなものである」というもの。

量子力学よりもさらに不思議でつかみどころのない最新理論を、人気の物理学者である橋本幸士教授がわかりやすく解説した『ホログラフィー原理とはなにか』（講談社・ブルーバックス）が刊行されました。

この記事シリーズでは、本書の解説から、とくに興味深いトピックを厳選して、ご紹介していきます。

「ブラックホールの中はどうなっているのか？」という疑問から生まれましたホログラフィー原理。今回は、このブラックホール研究の歩みを、ホログラフィー原理との関係から見ていきます。

＊本記事は、『ホログラフィー原理とはなにか 宇宙と素粒子を統一する最新理論』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

すべてはブラックホールから始まった

ホログラフィー原理は「ブラックホールの中はどうなっているのか？」という疑問から生まれました。ブラックホールとは、強い重力で極端に曲がった時空の領域であり、事象の地平面の中に一度入ったら二度と出てくることができない、いわば時空の穴です。

重力は、時空の曲がりによって生じる力です。このような性質をもつ力は重力だけであり、そしてブラックホールは、時空の曲がりが生み出すものの中で、最も特徴的な存在だといえます。

太陽の30倍程度以上の質量をもつ、重い恒星は、晩年になると中心部が最終的に「重力崩壊」を起こします。重力崩壊とは、中心部が自らの重力によってつぶれてしまう現象のことです。中心部が極限まで小さくつぶれると、その結果、その周囲には極めて重力が強い領域、すなわちブラックホールが形成されます。

では、ブラックホールを形づくっているのは、ブラックホールのもととなった恒星の中心部を形づくっていた素粒子でしょうか？

残念なことに、ブラックホールの中に一度入ると、どんなものでも二度と出てくることができないため、ブラックホールの外部から内部の状況を知ることはできません。「ブラックホールが何からできているのか」と問うこと自体が非常に難しい問題なのです。

実はこの問いがホログラフィー原理につながる研究の始まりでした。

ホログラフィー原理の長い歴史

アインシュタインは1915年に重力の理論、すなわち一般相対性理論を打ち立てました。その1年後、シュバルツシルトが一般相対性理論のアインシュタイン方程式の数学的な解として、ブラックホール解を見つけました。

1973年には、ブラックホールの性質を理論的に調べていたヤコブ・べケンシュタイン（1947〜2015）が、ブラックホールと熱力学の間に類似性があることを発見しました。熱力学とは、熱や温度、エネルギーなどをマクロな立場から総合的に扱う学問です。

1976年には、スティーブン・ホーキング（1942〜2018）がべケンシュタインの研究に触発されて、ブラックホールが温度をもつことを理論的に示しました。この研究によってブラックホールの熱力学的性質が明らかになり、ブラックホールの研究が飛躍的に進むことになります。

こういった中で1993年から1995年ごろ、ヘーラルト・トホーフト（1946〜）やレオナルド・サスキンド（1940〜）が、「重力現象は、空間次元が1次元低い物理システムとして記述できる」という思い切ったアイデアに到達し、これがホログラフィー原理と呼ばれるようになりました。

その2年後の1997年には、マルダセナがホログラフィー原理の具体例である「AdS/CFT対応」と呼ばれるものを発見しました。この頃の研究の展開が著しかったことがうかがえます。

ホログラフィー原理の誕生の歴史

1915 年 アインシュタインが一般相対性理論を創始

1916 年 シュバルツシルトがブラックホール解を発見

1973 年 ベケンシュタインがブラックホールの表面積がエントロピーに対応することを指摘

1976年 ホーキングがブラックホールの情報喪失問題を指摘

1993-1995年 トホーフトとサスキンドがホログラフィー原理を提唱

1997年 マルダセナがAdS/CFT 対応（ホログラフィー原理の具体例）を発見

ブラックホールの表面積＝エントロピー？

ブラックホールに一度入ったものは二度と出てくることができないため、物質は吸い込まれる一方で、ブラックホールの質量は大きくなっていく一方です。回転しておらず、電荷も帯びていない、最も単純なブラックホールは、その質量のみで特徴づけられます。

ブラックホールの表面（事象の地平面）の面積は、ブラックホールの質量で決まります。ブラックホールの質量が大きくなればなるほど、表面積は大きくなります。そして、ブラックホールの質量は大きくなっていく一方なので、表面積は増えつづけるしかありません。このことは、1971年にホーキングが理論的に発見しました。

一方、熱力学には「エントロピー増大の法則（熱力学第二法則）」と呼ばれるものがあります。これは、エントロピーと呼ばれる量は減少することはない、という法則です。

べケンシュタインは、「ブラックホールの表面積は増えつづける」という性質が、エントロピー増大の法則と似ていることに気づきました。そこで、ブラックホールの表面積は、エントロピーに対応しているのではないかと考えました（図「ブラックホールの表面積＝エントロピー」）。

ところで、エントロピーとは何でしょうか。エントロピーとは、「乱雑さ」のことだとよく説明されるのですが、「物理システムの自由度の多さの尺度」だともいえるのです。

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