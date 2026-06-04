福岡県宗像市の世界遺産・沖ノ島にささげられた、金メッキが施された古墳時代の甲冑（かっちゅう）片が見つかったと、島を神域とする宗像大社と県などが３日発表した。

大山（だいせん）古墳（仁徳天皇陵古墳、堺市）の副葬品と共通する最高の格式を持つもので、ヤマト王権の国家的祭祀（さいし）の場である沖ノ島の重要性を改めて裏付ける資料だ。

明治以降に島外に持ち出され、２０１０年に同大社に返納された資料を調査したところ、縦横数センチの短甲（たんこう）（よろい）片１５点、冑（かぶと）片４点など計２１点の甲冑片が確認された。全体はさびているが、鉄板に重ねた銅板の金メッキ（金銅装）が一部残っていた。

１９７０年の沖ノ島の発掘調査で出土した国宝の冑片と共通した文様を持つことから、本来一つの金銅装の甲冑のパーツで、冑と短甲がセットで奉献されたと考えられるという。金銅装の甲冑はほかに明治時代の絵図に描かれた大山古墳副葬品など４例しか確認されていない。

年代は５世紀中ごろ（古墳時代中期）で、ヤマト王権中枢で製作されたとみられる。西谷正・九州大名誉教授（東アジア考古学）は「仁徳陵と共通する甲冑の実物が見つかったことは、沖ノ島の祭祀が国家的なものであることを補強する発見。東アジアの国際交流における航海の安全を祈る祭祀を象徴するもので貴重だ」と評価している。

甲冑片は７月１５日から８月３０日まで、宗像大社神宝館で公開される。