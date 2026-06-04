“元乃木坂46のプロ雀士”中田花奈、ベッドで美しい“手ブラ” 「艶やかに咲く」3rd写真集発売
元乃木坂46で、現在はタレント・プロ雀士・実業家として活動する中田花奈（31）の3rd写真集が、8月25日に発売されることが決定した。Mリーグ「BEAST X」で今シーズン躍進を遂げる一方、その透明感あふれる美貌でも注目を集める中田が、新たな一冊を届ける。
【別カット】伸びで美くびれ披露！青のブラジリアンビキニがかわいい中田花奈
今作のテーマは「艶やかに咲く」。撮影はベトナム・ダナンとホイアンで行われた。素朴な田園風景とリゾート地の魅力が共存するダナン、異国情緒あふれる街並みが残るホイアンを舞台に、多彩な表情を収めている。
誌面には、寺院での神秘的なドレス姿や、世界遺産に登録されている旧市街を散策する様子などを収録。さらに、プライベートプールでの撮影やランジェリーカットなど、これまで以上に大人の魅力を感じさせる内容となっている。
グラビア活動にも積極的に取り組んできた中田にとって、今回が3冊目の写真集。経験を重ねたことで表現の幅も広がり、上品さと色気を兼ね備えた作品に仕上がった。写真集ならではの撮り下ろしカットも多数収録されるという。
中田は1994年生まれ、埼玉県出身。17歳で乃木坂46の1期生オーディションに合格し、2020年にグループを卒業。その後はタレント活動と並行してプロ雀士としても活躍している。
なお、4日発売の『FRIDAY』では表紙と巻頭グラビアを飾り、写真集の先行カットを独占公開。
【中田花奈コメント】
この度、3作目の写真集を出させていただけることになりました！
本当に光栄です。ありがとうございます。
今回の撮影はスケジュールが詰まっている合間の1週間弱で撮ってきました。
本当にお休みをもらってベトナムを旅している気持ちになれて、とても開放感を味わえました。
今までで一番自然体なものになっているかと思います。
因みに、たぶん1番のキラーカットは、「こういうシチュエーションで撮ってほしい！」と私からお願いして実現したカットです。
ぜひ隅々までご査収ください（笑）
沢山の方に届きますように！
【別カット】伸びで美くびれ披露！青のブラジリアンビキニがかわいい中田花奈
今作のテーマは「艶やかに咲く」。撮影はベトナム・ダナンとホイアンで行われた。素朴な田園風景とリゾート地の魅力が共存するダナン、異国情緒あふれる街並みが残るホイアンを舞台に、多彩な表情を収めている。
グラビア活動にも積極的に取り組んできた中田にとって、今回が3冊目の写真集。経験を重ねたことで表現の幅も広がり、上品さと色気を兼ね備えた作品に仕上がった。写真集ならではの撮り下ろしカットも多数収録されるという。
中田は1994年生まれ、埼玉県出身。17歳で乃木坂46の1期生オーディションに合格し、2020年にグループを卒業。その後はタレント活動と並行してプロ雀士としても活躍している。
なお、4日発売の『FRIDAY』では表紙と巻頭グラビアを飾り、写真集の先行カットを独占公開。
【中田花奈コメント】
この度、3作目の写真集を出させていただけることになりました！
本当に光栄です。ありがとうございます。
今回の撮影はスケジュールが詰まっている合間の1週間弱で撮ってきました。
本当にお休みをもらってベトナムを旅している気持ちになれて、とても開放感を味わえました。
今までで一番自然体なものになっているかと思います。
因みに、たぶん1番のキラーカットは、「こういうシチュエーションで撮ってほしい！」と私からお願いして実現したカットです。
ぜひ隅々までご査収ください（笑）
沢山の方に届きますように！