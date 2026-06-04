プロ野球セ・パ交流戦は3日、各地で6試合が行われました。

ソフトバンクは延長11回にもつれる熱戦を制し6連勝。昨季の交流戦王者が首位をキープしています。さらに巨人は丸佳浩選手の逆転満塁ホームランで劇的勝利。長嶋茂雄さんの一周忌に白星を届け、ロッテに並ぶ3位タイに浮上しました。オリックスは巨人にカード勝ち越しを許し7位タイに陥落。その他、順位にも変動が起こる中、ここまで交流戦の勝ち星がなかった広島が待望の1勝目をあげました。

この日は6試合中パ・リーグが3試合勝利。ここまでパ・リーグ27勝、セ・リーグが18勝、(引き分け1)となっており、3年連続で勝ち越しているパ・リーグが強さをみせています。

＜6月3日の交流戦結果＞

◆ソフトバンク 8-5 中日

勝利【ソフトバンク】木村光(2勝)

敗戦【中日】勝野昌慶(2敗)

セーブ【ソフトバンク】上茶谷大河 (3勝1S)

本塁打【中日】細川成也7号

◆巨人 5-4 オリックス

勝利【巨人】堀田賢慎(1勝)

敗戦【オリックス】椋木蓮(1勝2敗1S)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗17S)

本塁打【巨人】ダルベック9号、丸佳浩2号【オリックス】野口智哉2号

◆ヤクルト 1-0 ロッテ

勝利【ヤクルト】高橋奎二(1勝1敗)

敗戦【ロッテ】高野脩汰(1勝3敗)

セーブ【ヤクルト】キハダ(1勝1敗15S）

本塁打【ヤクルト】増田珠4号

◆楽天 2-0 DeNA

勝利【楽天】西垣雅矢(3勝2敗)

敗戦【DeNA】山粼康晃(1敗13S)

セーブ【楽天】藤平尚真(1敗11S)

◆西武 3-2 阪神

勝利【西武】渡邉勇太朗(3勝3敗)

敗戦【阪神】大竹耕太郎(2勝4敗)

セーブ【西武】岩城颯空(1敗17S）

本塁打【西武】ネビン10号【阪神】佐藤輝明15号

◆広島 3-1 日本ハム勝利【広島】床田寛樹(3勝2敗)敗戦【日本ハム】伊藤大海(6勝3敗)セーブ【広島】森浦大輔(2勝2敗5S）