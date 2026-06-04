徳井義実、愛車の約600万円・トヨタ“名車”のカスタムモデル公開
お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実（51）が、4日までに更新されたファッション誌『OCEANS』のインスタグラムに登場。自身の愛車を紹介した。
【写真47枚】徳井の愛車…クラシックでかっこよすぎるトヨタ『ハイエース』をベースにした『GMLVAN V-01』内外装全部見せ
動画に登場した徳井は、スタッフから「車かっこいいですね」と声をかけられると、「ありがとうございます」と照れた様子。徳井の後ろにある“愛車”は、GORDON MILLER MOTORS『GMLVAN V-01』。トヨタ『ハイエース』をベースに内外装をカスタムしたモデルで、現在の価格は約600万円から。タレントのイモトアヤコも2024年に同モデルを購入している。
動画では、愛車の紹介もそこそこに、徳井が手掛けるライフスタイルブランド「Mystify」の新作発表会の様子も伝えている。
【写真47枚】徳井の愛車…クラシックでかっこよすぎるトヨタ『ハイエース』をベースにした『GMLVAN V-01』内外装全部見せ
動画に登場した徳井は、スタッフから「車かっこいいですね」と声をかけられると、「ありがとうございます」と照れた様子。徳井の後ろにある“愛車”は、GORDON MILLER MOTORS『GMLVAN V-01』。トヨタ『ハイエース』をベースに内外装をカスタムしたモデルで、現在の価格は約600万円から。タレントのイモトアヤコも2024年に同モデルを購入している。
動画では、愛車の紹介もそこそこに、徳井が手掛けるライフスタイルブランド「Mystify」の新作発表会の様子も伝えている。