タレントの滝沢カレンが、誕生日の仲良し３ショットを公開した。

滝沢は４日までに自身のインスタグラムを更新。「チームずっと仲良しがお祝いしてくれた日 ５月にあげたかったのに６月になってました。誕生日月バイバイ この日は春菜さんと夏子さん」と記し、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜とお笑いタレント・横澤夏子に誕生日を祝ってもらった写真をアップ。

「誕生日プレゼントは事前に宅配してくださるスマートさで驚きました 何月も前から、食べたいものを聞いてくださり 言った通りの焼肉にしてくれました」「毎回同じこと言ってますが、このおふたりとご飯に行くと笑いすぎて気管で焼肉が詰まって大変です 焼肉食べたいのに、気管に入って笑っちゃうのを恐れるので一旦静まるときに一気に食べるのがコツです 笑 それでも楽しくてそれくらい楽しめる時間でした」と楽しい集まりの様子を記述。

「ケーキも夏子さんが私に下調べしてくれたので、大好きなバナナタルトやイチゴタルトでした いろんな種類をみんなで食べれました 考えてくださったんだなぁとしみじみ好きになりました 次は夏子さんの誕生日（７月２０日）絶対楽しいので今から楽しみです」とつづった。