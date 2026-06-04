◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。投げては中６日で今季の日本人単独トップとなる６勝目、絶好調の打者としては５試合ぶりの１１号、さらには４試合連続のマルチ安打に期待がかかる。

リアル二刀流の試合は２試合連発中、しかも２本とも先頭打者アーチだ。前回登板となった５月２７日（同２８日）の本拠地・ロッキーズ戦では菅野と激突。自身初の日本人先発投手との投げ合いが実現すると、初回に先制＆決勝の９号先頭打者弾を放ち、６回無安打１失点７奪三振の好投で５勝目を挙げた。２登板続けて本塁打を記録したのは自身２度目だったが、１９００年以降で３登板連続で一発を放った選手は過去に４人しかおらず、大谷は新たな伝説に挑戦する。

移籍３年目で初めて開幕ローテ入りした「投手・大谷」はこの日まで９試合で５勝２敗、防御率０・８２は規定投球回（試合数×１イニング）未到達のため圏外だが、メジャー全体の“隠れ１位”となっている。現在は３登板連続で白星が付いており、４連勝なら２３年４月以来だが、４登板連続勝利となれば２２年９月以来となる。３、４月度の月間ＭＶＰを投手としては初受賞（打者で６度）している大谷。ライバルも多数いる中ではあるが、日本人選手初のサイ・ヤング賞も夢ではなくなってくる。

得意の６月に入って２戦目となった前日２日（同３日）の敵地・Ｄバックス戦では、初回に右翼線へ打球速度１０５・７マイル（約１７０・１キロ）の二塁打。６試合連続安打、出場１８試合連続出塁とすると、２回１死一、二塁では右翼線へ２点三塁打。前日から５打席連続ヒットとし、３試合連続で今季２０度目のマルチ安打をマークした。同日終了時点で出塁率４割１分１厘はリーグ１位に浮上。打率２割９分３厘はリーグ１０位タイとなり、ロバーツ監督も「絶好調だね」と目を丸くした。

大谷といえば、これまで６月には月別最多の６２本塁打をマーク。２３年には自己最多となる１５発（２５年５月にも１５本塁打）と大爆発した。月間１２本塁打、ド軍史上初の１０試合連続打点を記録した２４年には「いろいろ改善しながら、ちょうどそういう（好調の）波が（６月に）来やすいのかな」と分析していた。二刀流で世界を驚かしてきた背番号１７。野茂英雄（ドジャース）が日本人としてメジャー初勝利を挙げた１９９５年６月２日（同３日）から３１年と１日。今回はどのようなドラマが待っているだろうか―。