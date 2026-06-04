俳優として活躍の幅を広げる佐々木ほのか、『週プレ』で魅せたオトナな色気漂うグラビア！

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！

佐々木ほのかが、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！

佐々木ほのか ©てんてん／集英社

【プロフィール】

佐々木ほのか（ささき・ほのか）

2006年1月30日生まれ 福岡県出身

2025年6月に所属していたアップアップガールズ（2）を卒業し、俳優の道へ。6月26日（金）公開予定の映画『死神バーバー』に近藤役で出演。

公式X【@HONOKA130SASAKI】

公式Instagram【@honoka130sasaki】

今号の『週プレ』は、圧巻の“わがままボディ”豊島心桜の表紙＆巻頭グラビアに、山梨＆長野ロケ密着のDVD映像は43分！ “太陽の子”佐々木ほのかを3度目の撮り下ろし、NMB48のフレッシュガール・芳賀 礼の初登場グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】佐々木ほのか写真集「いつだって特等席」は、価格／1870円（税込）にて主要電子書店で 6月1日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット＆メイキングムービー付きで発売!!

【デジタル限定】佐々木ほのか写真集「いつだって特等席」©てんてん／集英社

＜特集情報＞

いざ決戦・北中米W杯！これが森保ジャパンの「W杯完全攻略シナリオ」だ！板倉滉＆堂安律が大会直前の思いを独占激白ほか15P大特集、

ナフサショックが全国の自治体を直撃！忍び寄る「ごみ袋1000円」の危機！

激化する「とんかつチェーン戦争」のアゲアゲすぎる舞台裏 などなど・・・

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！