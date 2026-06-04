“2026年のグラドルの顔”一ノ瀬瑠菜、すらりとしたスタイルと透明感 るたんが“甘い世界へ”と誘う
「ミスマガジン2023」読者特別賞の一ノ瀬瑠菜が登場するデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 一ノ瀬瑠菜「るたんと甘い世界へ」』が発売される。誌面カットも公開され、一ノ瀬が童話のような世界観の中でさまざまな表情を見せている。
【別カット】まるで“おとぎ話のヒロイン” スラリ太ももがセクシーな一ノ瀬瑠菜
一ノ瀬は2007年生まれの埼玉県出身。ミスマガジン2023で読者特別賞を受賞し、その後も数々の雑誌の表紙を飾るなど活躍の場を広げ、2026年のグラドルの顔となりつつある存在。
今回の写真集は“甘い世界”をテーマに制作。表紙には花に囲まれた花柄ビキニ姿のカットを採用し、一ノ瀬ならではのキュートな魅力を表現している。
誌面では、赤ずきんをイメージした衣装でおとぎ話のヒロインのような姿を披露。ロングソックスを合わせたコーディネートや、メルヘンな世界観を演出したカットなど、多彩なビジュアルが収録されている。
さらに、鳥をモチーフにした髪飾りやブルーの衣装をまとったカットでは、幻想的な雰囲気を表現。レース生地を使った撮影では、すらりとしたスタイルと透明感のある表情が印象的な仕上がりとなっている。
お菓子の家をモチーフにしたセットでケーキを頬張るシーンなど、まるで童話の世界に入り込んだような演出も見どころ。一ノ瀬の新たな魅力を詰め込んだ1冊となっている。
【別カット】まるで“おとぎ話のヒロイン” スラリ太ももがセクシーな一ノ瀬瑠菜
一ノ瀬は2007年生まれの埼玉県出身。ミスマガジン2023で読者特別賞を受賞し、その後も数々の雑誌の表紙を飾るなど活躍の場を広げ、2026年のグラドルの顔となりつつある存在。
誌面では、赤ずきんをイメージした衣装でおとぎ話のヒロインのような姿を披露。ロングソックスを合わせたコーディネートや、メルヘンな世界観を演出したカットなど、多彩なビジュアルが収録されている。
さらに、鳥をモチーフにした髪飾りやブルーの衣装をまとったカットでは、幻想的な雰囲気を表現。レース生地を使った撮影では、すらりとしたスタイルと透明感のある表情が印象的な仕上がりとなっている。
お菓子の家をモチーフにしたセットでケーキを頬張るシーンなど、まるで童話の世界に入り込んだような演出も見どころ。一ノ瀬の新たな魅力を詰め込んだ1冊となっている。