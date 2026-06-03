「ディオール フォーエヴァー」からプライマーとルースパウダー登場　限定ケースも

「ディオール（DIOR）」が、「ディオール フォーエヴァー」からメイクアップベース「ディオール フォーエヴァー スキン ヴェール」（SPF50・PA+++、7370円）、「ディオール フォーエヴァー ベルベット ヴェール」（SPF15・PA++、7370円）と、ルースパウダー「ディオール フォーエヴァー オン セット パウダー」（全4色、各8250円）を7月3日に発売する。6月26日から公式オンラインブティックおよび一部店舗で先行販売する。

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新商品は、今年2月に発売した「ディオール フォーエヴァー フルイド スキン グロウ」（以下、スキン グロウ）と「ディオール フォーエヴァー フルイド スキン ウェア」（以下、スキン ウェア）に続くベースメイクカテゴリーの新作。ディオール メイクアップ クリエイティブ＆イメージ ディレクターのピーター・フィリップス（Peter Philips）は、「多くの人に支持されているファンデーションの仕上がりをさらに高めるためにこれらを開発した」とコメントした。

プライマーは、グロウタイプのスキン ヴェールとマットタイプのベルベット ヴェール。ピーターは「良いプライマーはスキンケアとファンデーションをつなぐ存在。肌を整えながら、その後に重ねるファンデーションの仕上がりや持続力をサポートする」と説明。肌そのものをケアしながらプランプしたような印象をもたらすスキン ヴェールは、下地、美容液、クリーム、UVカット機能を兼ね備えた処方。ヒアルロン酸を配合し、うるおいを与えながら自然なツヤ感を演出する。一方、ベルベット ヴェールは、毛穴や凹凸を自然にぼかしながら、なめらかなマット肌へ導くメイクアップベース。スキン グロウやスキン ウェアのロングラスティング効果を引き立てる。

仕上げ用アイテムとして発売するディオール フォーエヴァー オン セット パウダーは、7種の微細なブラーリングパウダーを配合。毛穴や肌悩みを自然にカバーしながら、粉感を抑えた軽やかな仕上がりを実現する。ピーターは「私はルースパウダーとともにメイクアップを学んだ世代。パウダーはメイクを完成させるための重要な存在であることを知っている。ファンデーションをセットするだけでなく、マット感やツヤ感を細かく調整したり、目元を明るく見せたり立体感を強調したりと、仕上がりを自在にコントロールできる」と語った。カラーはグロウタイプとセミマットタイプを含む4色のユニバーサルシェードを用意。「05 クリスタル ピンク」はアジア限定色となる。

また、発売に合わせて「レディ ディオール」から着想を得たデザインの「ディオール フォーエヴァー クッション ケース」（限定、全3種、各4510円）が登場。リボンモチーフをあしらった「フラワー ボウ」「ブルー ボウ」「ピンク ボウ」をラインアップする。

◾️公式オンラインブティック