スマートリング「Oura Ring 5」が日本で発売　40%小型化

フィンランド発のスマートリングメーカー「オーラ（ŌURA）」が、最新モデル「Oura Ring 5」を発表した。日本での発売日は6月5日。

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新モデルは、バッテリーやセンサーの構造などを再設計することで、従来モデルの「Oura Ring 4」と比較して40％の小型化を実現。センサーは、肌への密着性を高める薄型のドーム、高出力LED、12本に強化された信号経路を組み合わせた新しい信号構造により、あらゆる肌のトーンで測定精度を高めた。非アレルギー性のチタンを採用した本体は、新たに高耐久PVDコーティングを施し耐傷性を向上。防水性能は100m（IP68基準）を備える。カラーは、刷新された「Gold」と新色「Deep Rose」を含む全6色で、サイズは6号から13号まで用意する。

ソフトウェア面では、女性の健康を支える新機能として、更年期への移行期が日常生活へ与える影響を可視化する「更年期インサイト」や、ホルモン避妊法が身体データに与える影響のインサイトを提供する「ホルモン避妊サポート」を追加。また、リアルタイムでペースや移動距離を追跡する「ライブアクティビティ追跡機能」や、リングと充電ケースの場所を特定するデバイス探索機能も搭載する。価格は「Silver」と「Black」が各6万5800円、「Gold」、「Stealth」「Brushed Silver」「Deep Rose」が各8万1800円。リングを通して測定したデータに基づき、睡眠やアクティビティ、ストレスなどについてのパーソナライズされた情報を提供するメンバーシッププランを月額999円、年額1万1800円で用意する。

◾️ŌURA：公式オンラインストア