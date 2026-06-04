小児科病院で働く看護師の仕事は、子供の治療をし、身の安全を守ること。そのためには、子供の保護者と協力しケアをしなければいけない。では、保護者であるはずの親が子供にとって害をもたらすと疑われたとき、看護師は何をするべきなのか？

【画像】母親はなぜ4歳の息子に病院食を食べさせるのを徹底的に拒絶するのか？ 小児病棟での綿密なリサーチに基づく映画『アダムの原罪』の場面写真をすべて見る

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小学校でのいじめの実態を子供目線で描いた『Playground／校庭』のローラ・ワンデル監督の長編2作目『アダムの原罪』は、小児科病院で働くある看護師の葛藤を描いた物語。ベテラン看護師のルシーは、日々大勢の患者を相手にしながら、栄養失調で入院したアダムの様子に目を光らせる。若いシングルマザーのレベッカは、アダムに病院食を食べさせることを拒絶し、裁判所から面会を制限されても息子のそばを離れようとしない。ルシーは懸命にこの親子に寄り添おうとするが、規則の遵守を求める病院と、頑なな態度を崩さないレベッカとの間に挟まれ、逡巡する。



『アダムの原罪』

ダルデンヌ兄弟の影響を強く受けたドキュメンタリータッチの映像スタイルで、観客を映像へと没入させる『アダムの原罪』は、過酷な病院の実態を浮かび上がらせるとともに、問題を抱えた親子を前に、ひとりの女性が自分のなすべきことを見出すまでの過程を、臨場感たっぷりに映し出す。どのようにしてこの緊張感あふれる映画を作り出したのか、ローラ・ワンデル監督にお話をうかがった。

看護師は患者に一番近しい存在

――監督の前作『Playground／校庭』は、子供の視点から小学校の世界を見つめた映画でした。新作『アダムの原罪』では、小児科病院で働く看護師ルシーの視点から、入院中の4歳の少年アダムをめぐる事件が描かれます。なぜこの視点を選んだのでしょうか？

ローラ・ワンデル（以下、ワンデル） 映画の視点を決めるまでにはずいぶんと悩みました。当初は小児科医の視点で描こうと考えていましたが、リサーチのために病院を訪ねスタッフに話を聞くうち、実は患者に一番近しい存在は看護師だということがわかってきた。にもかかわらず、職場での権力構造の最下部に置かれるのもまた看護師である。この事実に強く興味をそそられました。

こうして医師から看護師へと関心を移したあと、次は3つの視点――子供と看護師と母親の視点――で描く案を考えましたが、最終的にはルシーひとりの視点に絞ることに決めました。看護師こそもっとも全体を見渡せる視野を持つ存在だと考えたからです。

――視点を見つけたあと、物語を書き上げるまでにはやはり多くの苦労があったのでしょうか？

ワンデル 物語を完成させるまでには、実に多くの試行錯誤を重ねました。看護師が置かれている病院の状況は本当に多面的で複雑だからです。看護師自身も、病院で起こる出来事すべてを把握し、正しい答えを導けるわけではありません。たしかに看護師は患者にとってもっとも身近な存在ですが、患者とその家族と接触できるのは一日のうちごく短い時間にすぎません。それ以外の時間をどう過ごしているかは知ることができず、断続的な情報から彼らの状況を推測するしかない。だからこの映画でも、看護師のルシーの視点で描くからといって、ここで起こるすべての出来事への答えを出すことはしていません。

それでも、私はこの映画を作ることによって看護師たちの仕事にオマージュを捧げたかった。彼女たちは本当に大変な仕事に従事しています。日々膨大な仕事を抱えているだけでなく、患者とその家族にどれくらいコミットしていいのか、その線引きをつねに自分で決めなければいけないのです。それはあまりにも過酷な労働環境です。

息子に完璧な食事を与えている自分は、完璧な母親のはずだ

――若い母親のレベッカと息子のアダムの関係は謎めいて見えます。心から息子を愛しているように見える彼女が、なぜ病院食を食べさせることをこれほど拒み続けるのか。この不可解な親子関係をめぐる物語を、どのように作り上げていったのでしょうか？

ワンデル 小児病棟は、病気の子供のケアをするところであると同時に、社会の状況を映し出す場所でもあります。実際に病院を訪れ観察していると、子供の病気の治癒には両親の存在が非常に重要視されることや、ときには親の存在が子供にネガティブな影響を与えることがあるとわかってきました。そして私は、この状況を「母性」というプリズムで描いてみようと思いつき、とりわけ母性と食事という関係に注目しました。

親が子供に食事を与える行為と母性との間には密接な結びつきがあるように思います。なぜレベッカがこれほど息子の食事にこだわるのか。それは社会がつねに母親に対して過度な要求をし、「子供に十分な食事を与えるのは母親の役目だ」とプレッシャーをかけるからです。レベッカはそれに応えようとするあまり、「私は息子に完璧な食事を与えている、だから私は完璧な母親のはずだ」という思い込みに至ってしまったのです。

――実際にレベッカのモデルとなった人物はいたのでしょうか？

ワンデル モデルがいたわけではありませんが、小児科医からこういう行動をとった母親がいるという話を聞き、そこから物語を発想していきました。レベッカとアダムの物語はフィクションですが、それ以外のほとんどのシーンには私が実際に見聞きしたことが反映されています。たとえばルシーがいる病院は、様々なルーツをもつ患者や家族が混ざり合うため、医療従事者と患者たちが共通の言語で会話をし、理解し合うことすら難しい状況に置かれてしまう。これは私がリサーチした病院で実際に見聞きした状況そのものでした。

観客を没入させる撮影スタイル

――撮影スタイルについてうかがわせてください。本作では、カメラは人物の後ろ姿を至近距離から追いかけていきます。これは、本作のプロデューサーであるダルデンヌ兄弟が確立した手法のひとつともいえますね。

ワンデル 私は今回、人物たちの至近距離から撮影することを心掛けていました。それは、私自身が病院で取材をしたときの距離がそうだったからです。病院での私は、研修生のようにつねに誰かの後ろにつき、そこで起きる物事を観察していました。それがカメラの距離感につながりました。

人物の背後から撮ったのは、観客を登場人物のリズムと同期させるため、と言えばいいでしょうか。ルシーは病院内のいろんな場所を行ったり来たりする。その彼女を後ろから追っていくことで、観客はいつのまにかルシーの視点をリアルに感じ始め、彼女とほとんど一体化していく。後ろから撮ることで、そういう没入的な状況が生まれるのです。

観客が想像する余地を増やしたいという思いもありました。人物の後ろから撮ると、登場人物の顔はほとんど見えなくなります。ルシーが今どんな表情をしているのかがわからなくなることで、彼女が今どういう歩き方をしているか、どんなリズムで動いているのか、観客はより注意深く彼女の様子を観察するようになる。そうすることで、状況に対する想像がより膨らむように思うのです。

看護師たちは常に暴力的な騒音に囲まれている

――前作同様、音の設計も素晴らしいものでした。ルシーの周囲にはつねに様々な環境音が鳴り響き、それによってスリルが高まっていきます。どのように音を設計していったのか、教えていただけますか。

ワンデル 実際に病院で録音した音もたくさん使われています。病院は決してゆっくり落ち着ける場所ではなく、いろんな音に取り囲まれた場所です。つねに暴力的な騒音に囲まれているのが、看護師たちのリアルな労働環境なのです。

私の作った2作品はどちらも音楽はいっさい使っていませんが、こうした環境音から成るサウンドこそが私にとっての音楽だと言えます。どんな音が聞こえるかによって、観客はフレームの外で何が起きているのかを想像することができる。音は、フレーム外の世界を表現する最適な手段なのです。

『アダムの原罪』

監督・脚本：ローラ・ワンデル／製作：ジャン=ピエール＆リュック・ダルデンヌ兄弟／出演：レア・ドリュッケール、アナマリア・ヴァルトロメイ、ジュール・デルサール／2025年／ベルギー、フランス／79分／第78回カンヌ国際映画祭＜批評家週間＞オープニング作品／配給：スターキャットアルバトロス・フィルム／©DRAGONS FILMS - LES FILMS DU FLEUVE - LES FILMS DE PIERRE - LUNANIME - FRANCE 3 CINÉMA - BE TV & ORANGE - PROXIMUS - RTBF （TÉLÉVISION BELGE） - SHELTER PROD／6月5日（金）ロードショー

（月永 理絵／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）