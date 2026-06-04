◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人5ー4オリックス（6月3日、東京ドーム）

長嶋茂雄さんの一周忌ということもあり、なんとか勝利を収めたかった巨人。1-4でむかえた8回、1アウト満塁の場面で、代打に送られた巨人の丸佳浩選手が逆転満塁ホームランを放ちました。打球は長嶋さんの背番号が飾られているライトスタンドに吸い込まれていきました。

「長嶋さんが打たせてくれたホームランだと僕は信じています。本当に感謝したいと思います。天国から諦めるなと僕たちにずっと言ってくださっていたと思う。チーム一丸となって諦めない試合をお見せすることができて本当によかった」

打球の行方を確認してから、ベンチを見て、スキップした丸選手。スキップしてホームインした長嶋さんへの“オマージュ”かと思われましたが、丸選手は笑ってその説を否定しました。

「みんなにも言われましたけど、あそこであんなホームランを打って、とっさに長嶋さんのスキップを思い出してスキップできてたら、ぼく今ごろ3000本は打ってますよ」

そんなこと考えていられないほど、興奮していたと説明した丸選手でしたが、「長嶋さんが球場に来ていたのかな」と多くの野球ファンに思わせた劇的な瞬間でした。