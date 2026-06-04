政府は、総額3兆1135億円となる今年度の補正予算案を閣議決定しました。この予算案のうち最も大きな割合を占めているのが、ガソリン価格の補助などを念頭に新たに創設された「中東情勢等対応予備費」で、2兆5000億円となっています。

ガソリン価格については、2026年3月からレギュラーガソリンの小売価格を1リットルあたり全国平均で170円程度に抑える形で補助金が出されており、もし補助金がなければ200円以上になっている計算でした。しかし、この補助金を今後も続けるための財源が不足しそうな状況です。税金などでつくった「基金」を利用していますが、あと2か月ほどでその残高がなくなる可能性があるため、今回の「中東情勢等対応予備費」で補てんする方針です。

ただ、中東の不安定な情勢が長期化するなか、いつまでこの形で支援を続けるのか与党内からも懸念の声があがっています。高市首相は、野党からガソリン補助金の出口戦略を問われ、次のように発言しました。

高市首相

「与党、野党の皆さまのご指摘も踏まえ今後必要に応じ、 支援単価を含め支援の在り方を柔軟に検討してまいります」

高市首相は見直しを含めて検討する考えを示した形で、今後、ガソリン価格が170円を超える可能性も出てきそうです。



■電気・ガス代支援に5135億円、3か月で5000円程度の負担軽減効果

補正予算は、電気代やガス代の支援にも充てられます。7月から9月の電気・ガス代支援のために、すでに今年度の一般予備費から取り崩しており、その分を補てんするため5135億円が盛り込まれました。高市首相はこれによって、「標準的な家庭で、3か月で5000円程度の負担軽減効果がある」と説明しています。

■財源は全額赤字国債、3兆円超の補正予算案

今回3兆円を超える補正予算案の財源は、全額「特例公債」、つまり赤字国債でまかなうとしています。将来世代への負担増が懸念されますが、政府の考えは次の通りです。

高市首相はもともと「責任ある積極財政」を掲げ、赤字国債の発行には抑制的な姿勢です。税収が上振れすることが見込まれ、予定していた国債の発行額を3兆円減らすことができる見通しの中、今回の赤字国債はその減らした分でまかなえると主張しています。

ただ、専門家からは懸念も示されています。野村総研の木内さんは次のように指摘しています。

野村総研の木内さん

「本来減るはずだった国債発行額を、予定した水準まで発行するのは、市場にとっては予想外のこと。これにより長期金利を押し上げたり、財政環境の悪化懸念から円安を加速したりすることにつながりかねない」

この補正予算案は、今週金曜日にも成立する見通しです。