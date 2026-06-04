台風一過の晴天ならず 太平洋側ですっきりしない空 九州は非常に激しい雨も
【西日本は早くも雨】
台風6号が過ぎ去ったばかりですが、西日本は早くも雨が降りそうです。九州は午前から雨で、四国地方も昼前後には降りだしそうです。中国地方や近畿も一部で天気が崩れるでしょう。台風による大雨が降ったばかりです。土砂災害などにいつも以上にお気をつけください。特に九州南部は非常に激しい雨が降る見通しです。
【北日本、東日本も雲優勢】
北日本と東日本も太平洋側ほど雲が優勢の空となりそうです。関東や東海は朝のうち、山沿いや東北太平洋側は午後にかけても、パラパラとにわか雨がありそうです。お出かけには折りたたみの傘があると安心です。
【東海から西はムシムシ】
東海から西のエリアは蒸し暑くなりそうです。関東や東北太平洋側は海からの冷たい風が吹くので、数字よりもややヒンヤリと感じられそうです。
〈きょうの各地の予想最高気温〉
札幌 ：24℃ 釧路：15℃
青森 ：22℃ 盛岡：24℃
仙台 ：23℃ 新潟：28℃
長野 ：25℃ 金沢：28℃
名古屋：27℃ 東京：23℃
大阪 ：29℃ 岡山：28℃
広島 ：26℃ 松江：26℃
高知 ：27℃ 福岡：23℃
鹿児島：26℃ 那覇：30℃
【熱帯低気圧がこの先、影響か】
週末から週明けにかけては、熱帯低気圧が列島付近まで北上してくるおそれがあります。太平洋側を中心に再び大雨の可能性もあるので、今後の情報にお気をつけください。