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【西日本は早くも雨】
台風6号が過ぎ去ったばかりですが、西日本は早くも雨が降りそうです。九州は午前から雨で、四国地方も昼前後には降りだしそうです。中国地方や近畿も一部で天気が崩れるでしょう。台風による大雨が降ったばかりです。土砂災害などにいつも以上にお気をつけください。特に九州南部は非常に激しい雨が降る見通しです。

【北日本、東日本も雲優勢】
北日本と東日本も太平洋側ほど雲が優勢の空となりそうです。関東や東海は朝のうち、山沿いや東北太平洋側は午後にかけても、パラパラとにわか雨がありそうです。お出かけには折りたたみの傘があると安心です。

【東海から西はムシムシ】
東海から西のエリアは蒸し暑くなりそうです。関東や東北太平洋側は海からの冷たい風が吹くので、数字よりもややヒンヤリと感じられそうです。

〈きょうの各地の予想最高気温〉
札幌　：24℃　釧路：15℃
青森　：22℃　盛岡：24℃
仙台　：23℃　新潟：28℃
長野　：25℃　金沢：28℃
名古屋：27℃　東京：23℃
大阪　：29℃　岡山：28℃
広島　：26℃　松江：26℃
高知　：27℃　福岡：23℃
鹿児島：26℃　那覇：30℃

【熱帯低気圧がこの先、影響か】
週末から週明けにかけては、熱帯低気圧が列島付近まで北上してくるおそれがあります。太平洋側を中心に再び大雨の可能性もあるので、今後の情報にお気をつけください。