【西日本は早くも雨】

台風6号が過ぎ去ったばかりですが、西日本は早くも雨が降りそうです。九州は午前から雨で、四国地方も昼前後には降りだしそうです。中国地方や近畿も一部で天気が崩れるでしょう。台風による大雨が降ったばかりです。土砂災害などにいつも以上にお気をつけください。特に九州南部は非常に激しい雨が降る見通しです。

【北日本、東日本も雲優勢】

北日本と東日本も太平洋側ほど雲が優勢の空となりそうです。関東や東海は朝のうち、山沿いや東北太平洋側は午後にかけても、パラパラとにわか雨がありそうです。お出かけには折りたたみの傘があると安心です。

【東海から西はムシムシ】

東海から西のエリアは蒸し暑くなりそうです。関東や東北太平洋側は海からの冷たい風が吹くので、数字よりもややヒンヤリと感じられそうです。

〈きょうの各地の予想最高気温〉

札幌 ：24℃ 釧路：15℃

青森 ：22℃ 盛岡：24℃

仙台 ：23℃ 新潟：28℃

長野 ：25℃ 金沢：28℃

名古屋：27℃ 東京：23℃

大阪 ：29℃ 岡山：28℃

広島 ：26℃ 松江：26℃

高知 ：27℃ 福岡：23℃

鹿児島：26℃ 那覇：30℃

【熱帯低気圧がこの先、影響か】

週末から週明けにかけては、熱帯低気圧が列島付近まで北上してくるおそれがあります。太平洋側を中心に再び大雨の可能性もあるので、今後の情報にお気をつけください。