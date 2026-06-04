【難解略語】「LNG」が何の略か分かりますか？　日本を支えるエネルギーのひとつ！

突然ですが、「LNG」が何の略か知っていますか？

社会の授業で習った…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「液化天然ガス」でした！

LNGの正式名称は「液化天然ガス」です。

天然ガスを約マイナス162度まで冷却し、液体にしたものがLNGです。気体の状態と比べて体積が約600分の1になるため、大量のエネルギーを効率よく輸送・貯蔵できるというメリットがあります。

天然ガスの主成分はメタンで、燃焼時に排出される二酸化炭素や窒素酸化物の量が石炭や石油に比べて少なく、比較的クリーンなエネルギー源として注目されています。そのため、地球温暖化対策の観点からも、石炭火力発電の代替として世界各地で導入が進んでいます。

日本はLNGの世界有数の輸入国です。産出国でLNG基地にて液化されたガスが断熱構造を持つ専用のLNGタンカーで海上輸送され、受け入れ基地で再び気体に戻されます。その後、パイプラインを通じて発電所や工場、一般家庭へと届けられる仕組みになっています。

都市ガスの燃料としても使われており、私たちの日常生活と深く結びついているエネルギーなんですよ！

次回の難解略語もお楽しみに！

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