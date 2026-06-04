プロ野球 セ・パ交流戦は3日、各地で6試合が行われました。

巨人は先発・戸郷翔征投手が2回に危険球退場となる中、2番手・森田駿哉投手が力投。それでも6回に3点の先制を許します。7回にはダルベック選手がソロホームランを放つも、直後にソロホームランを浴び迎えた8回。連打でつくった1アウト満塁の好機で代打起用された丸佳浩選手が、値千金の満塁ホームランを放ちました。これで逆転に成功し、最後はマルティネス投手が抑えゲームセット。長嶋茂雄さんの一周忌を劇的な勝利で飾りました。

阪神打線は、西武先発の渡邉勇太朗投手を相手に3回以降ヒットが奪えず、7回2安打に抑えられます。3点ビハインドで迎えた9回、佐藤輝明選手の2ランホームランが飛び出し1点差に迫るも、ここで追い上げは終わり敗れました。

交流戦未勝利だった広島が初回に日本ハムのエース伊藤大海投手から坂倉将吾選手と持丸泰輝選手がタイムリーを放ち3点を奪います。3回に1点を返されますが初回のリードを守り切り勝利しました。

中日はソフトバンクと5-5で延長11回の熱戦を繰り広げます。ノーアウト1塁から栗原陵矢選手のショートへ転がったボールを村松開人選手がファンブルしピンチを拡大。1つアウトを奪い、牧原大成選手を申告敬遠とし、1アウト満塁。続く廣荑隆太選手にフェンス直撃の2点タイムリー、さらに周東佑京選手にもタイムリーを放たれ試合に敗れました。中日はこれで4連敗となりました。

＜6月3日の交流戦結果＞

◆ソフトバンク 8-5 中日

勝利【ソフトバンク】木村光(2勝)

敗戦【中日】勝野昌慶(2敗)

セーブ【ソフトバンク】上茶谷大河(3勝1S)

本塁打【中日】細川成也7号

◆巨人 5-4 オリックス

勝利【巨人】堀田賢慎(1勝)

敗戦【オリックス】椋木蓮(1勝2敗1S)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗17S)

本塁打【巨人】ダルベック9号、丸佳浩2号【オリックス】野口智哉2号

◆ヤクルト 1-0 ロッテ

勝利【ヤクルト】高橋奎二(1勝1敗)

敗戦【ロッテ】高野脩汰(1勝3敗)

セーブ【ヤクルト】キハダ(1勝1敗15S）

本塁打【ヤクルト】増田珠4号

◆楽天 2-0 DeNA

勝利【楽天】西垣雅矢(3勝2敗)

敗戦【DeNA】山粼康晃(1敗13S)

セーブ【楽天】藤平尚真(1敗11S)

◆西武 3-2 阪神

勝利【西武】渡邉勇太朗(3勝3敗)

敗戦【阪神】大竹耕太郎(2勝4敗)

セーブ【西武】岩城颯空(1敗17S）

本塁打【西武】ネビン10号【阪神】佐藤輝明15号

◆広島 3-1 日本ハム勝利【広島】床田寛樹(3勝2敗)敗戦【日本ハム】伊藤大海(6勝3敗)セーブ【広島】森浦大輔(2勝2敗5S）