熊本県荒尾市で初めてとなる「道の駅」のオープンを前に、6月2日、報道関係者向けの内覧会が開かれました。

【写真を見る】九州最大級の「道の駅」オープン前に紹介！ 競馬場跡地が家族で楽しめる新スポットに 熊本・荒尾市

荒尾競馬場跡地に九州最大級の「道の駅」

3日後に待望のグランドオープンを迎える『道の駅ウエルネスあらお』は荒尾市で初めての道の駅で、熊本では7か所目の道の駅になります。

この場所は、1928年から83年間、地方競馬としてレースが行われてきた「荒尾競馬場」の跡地です。2011年の廃止以降、再開発が進められてきました。

こちらの道の駅の最大の特長は、何といっても”広さ”です。敷地面積は九州最大級を誇ります。

子ども達が遊べるスペースもあり、丸一日、家族みんなで楽しめる新スポットになりそうです。

一足早く物産館をご紹介

物産館は非常に明るく、広々としています。

荒尾といえば、やはり有明海でとれる「ノリ」。佃煮やふりかけなど、ノリだけでも豊富なラインナップです。

さらに「荒尾ナシ」を使ったゼリーやジャム、ドライフルーツなど、旬の時期でなくてもナシの美味しさを楽しむことができます。

また、道の駅といえば野菜や果物ですが、オープンすれば所狭しと野菜や果物が並ぶことになります。

注目カフェの季節のスムージー

そして、物産館の中で注目されるひとつが「WARAO×タニタカフェ」です。計測機器メーカーのタニタとコラボしたカフェです。

カフェでは、季節ごとに直売所の新鮮な野菜を使ったスムージーが提供されます。

このスムージーを味わうのにぴったりの場所が…

有明海の絶景も楽しめます！

2階には、絶景のオープンテラスがあります。

目の前には、有明海の見事な水平線が広がっています。ちょうど沈み行く太陽も見えてきていて、もう少し日が落ちてくると、きっと空もオレンジ色に色づくのではないでしょうか。この場所で"あまなつスムージー"をいただきます。美味しいです！甘酸っぱく、ちょっと果肉も感じられれます。

荒尾の魅力を伝えたい

「道の駅ウエルネスあらお」の武藤由加駅長に話を聞きました。

――いよいよ3日後にグランドオープンですね？

道の駅ウエルネスあらお 武藤由加駅長「毎日、眠れない日々が続いていますが、今はワクワクしています」

――これから、どんな場所にしていきたいですか？

武藤由加駅長 「たくさんの方にお越しいただいて、荒尾市の魅力をお伝えできればと思っています」