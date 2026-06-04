フリーアナウンサーの神田愛花（46）が3日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」（水曜後9・00）に出演。私服を褒められた際に「全部ウソに聞こえる」と思ってしまう理由を明かした。

今回、番組には22カ国28人の女性が集まり「世界から見た日本ってどんな国？」をテーマに熱い議論が交わされた。

その中で「日本の違和感」について、ニュージーランド出身のウェンディーさんが「日本人は褒めても全然受け入れてくれなくて。私の褒めが伝わらなくて…謙遜のレベルが高すぎて。それがちょっと寂しい」と、日本特有の「謙遜文化」に対する戸惑いを語った。

これを受け、MCの上田晋也が「神田さんとか“今日素敵な衣装ですね”とか褒められても、素直に“ありがとうございます”とか?」と尋ねた。神田は「これは、衣装はやっぱり人が用意してくださったものだからうれしい」と素直に受け止められるとした。

ただ「私服を褒められた時に…やっぱり自信がないんですよ。自信がないから全部ウソに聞こえる。褒め言葉が」と、不安から褒め言葉を疑ってしまうことを明かした。