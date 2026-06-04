3日、兵庫県たつの市の川で成人とみられる男性の遺体が見つかりました。警察は先月、たつの市で親子2人が殺害された事件で、全国に指名手配されている男との関連を慎重に調べています。

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兵庫県たつの市を流れる川で3日、成人とみられる男性の遺体が見つかりました。

近隣住民

「えらい救急車とか消防車とか、パトカーがいっぱい来て、ずらっと並んでて。（遺体を）引き揚げるところだったのか、ゴムボート用意されて、みんな川辺にいた」

発見された遺体は灰色っぽいTシャツに、白いラインが入った黒いズボンをはいていたということですが、まだ身元はわかっていません。

■親子2人殺害事件 手配男目撃から2週間

発見現場のこの川が流れるたつの市では先月、親子2人が殺害され遺体で見つかる事件がありました。

警察は、娘の千尋さん（52）を殺害した疑いで、大山賢二容疑者（42）を全国に指名手配し、行方を追って捜査が行われていましたが、足取りがつかめないまま、3日で2週間がたちました。

■容疑者とみられる人物、様々な場所で目撃

これまでに、大山容疑者とみられる人物は様々な場所で目撃されています。

事件発覚の翌日、現場からおよそ2キロ離れた川の近くで撮影された映像では、大山容疑者とみられる人物は緑色の長袖に、白のラインが入った黒いズボンをはき、ゆっくりと歩いているのがわかります。

およそ30分後、再び戻ってくると、周囲を気にする様子や畑作業をする人の周りを見回すようなしぐさをみせると、そのまま去って行きました。

■白のラインが入った黒いズボン

さらに同じ日の夕方、別の場所でイスに座っている姿も目撃されていて、つまり、2週間前が今確認できている大山容疑者の最後の足取りとなっています。

よく見ると、このときも白のラインが入った黒いズボンをはいているのがわかります。

そして、3日に見つかった遺体も、白のラインが入った黒いズボンをはいていたということです。

■“遺体に目立った外傷なく、数日経過”

殺人事件をめぐり、捜索が行われる中で遺体は見つかりました。3日午前10時半ごろに、たつの市の川に遺体が浮かんでいるところを通行人が発見したということです。

警察によると、遺体には目立った外傷はなく、少なくとも亡くなってから数日は経過しているといいます。

警察は、川で発見された遺体の司法解剖を行い身元の確認を進めるとともに、大山容疑者との関連を慎重に捜査しています。

（6月3日放送『news zero』より）