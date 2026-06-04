石川さゆり、野口五郎の「今年70歳になったんだよ」に「ひえー（笑）！」郷ひろみも…時の流れに驚き隠せず

石川さゆり、野口五郎の「今年70歳になったんだよ」に「ひえー（笑）！」郷ひろみも…時の流れに驚き隠せず