米１０年債利回りは上昇 中東情勢が依然流動的＝ＮＹ債券 米１０年債利回りは上昇 中東情勢が依然流動的＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:42）（日本時間05:42）

米2年債 4.078（+0.035）

米10年債 4.491（+0.047）

米30年債 4.991（+0.035）

期待インフレ率 2.390（-0.009）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが上昇。中東情勢は依然として流動的な状況に変化はなく、原油相場も上昇する中、利回りは上昇。この日発表の米経済指標も予想を上回り、底堅い米経済を示したことも利回り上昇に繋がった。



２－１０年債の利回り格差は+４０（前営業日：+４１）と。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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