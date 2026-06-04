元広島の羽月隆太郎が5月下旬にTikTokで生配信した動画の内容が大きな波紋を呼んでいる。羽月は「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪で拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を受けた。動画内では自身を含めた広島の6選手がエトミデートを購入していたと告白。この発言に広島の球団内で大きな衝撃が走っているという。

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怒りと悲しみ

動画内で謝罪を繰り返す羽月の表情は憔悴していた。有罪判決を受けた公判で「周囲に吸っているカープの選手がいた」と証言していたが、今回は自分以外にも5人が指定薬物を購入したことを暴露。「保釈後、仲間だと思っていた人たちから連絡はありませんでした。結果として仕事を失い、仲間だと思っていた人たちは離れて行きました」と複雑な思いを口にした。衝撃的な内容だが、羽月の供述が事実だとしても、現行犯での所持、尿検査で陽性反応など物的証拠がない限り立件される可能性は極めて低い。メディア報道によると、鈴木清明球団本部長は「何もコメントすることはない。こちらは調査をしているし、警察の捜査にも対応している。ネットの発信に対して一つ一つこちらが反応することはない」と述べたという。

広島カープの新井貴浩監督

広島の民放テレビ局の関係者が語る。

「羽月が1月に逮捕された時にも衝撃が走りましたが、新井貴浩監督のショックは想像を絶するものがあります。ドラフト7位入団からのたたき上げで、今年はレギュラーを狙える力をつけていた。新井監督自身も下位指名でしたし、明るい性格でムードメーカーの羽月には大きな期待を寄せていた。思いもよらない形でユニフォームを脱ぐことになり、怒りと悲しみの思いが強かったのでしょう。ナインに接する態度が明らかに変わりました。以前は『カープは家族』と話して先頭に立って喜怒哀楽を前面に出していましたが、選手と一線を引いてシビアな目で見るようになった」

先輩の言うことが絶対

ただ、羽月のショッキングな告白はこれだけではなかった。「僕に至らぬ点があり、先輩と険悪になったことでチーム内で孤立し、仲間外れのような状態になっていた時期があったのは事実」と動画内で語り、「お酒を飲んで寝てしまった際、ライターで炙ったフォークを首に当てられたことがある。その傷は今でも残っている」と明かした。これがもし事実であれば、イジメの域を超えた、傷害事件とも言える。

広島を取材するスポーツ紙記者は「危険薬物の使用と先輩から受けたイジメの件は切り離さなければいけない。羽月の首にフォークを当てた選手も知りません」と強調した上で、チーム内の人間関係について言及した。

「これは広島に限った話ではないですが、『先輩の言うことが絶対の雰囲気』が伝統的にあります。理不尽なムチャブリに後輩が応えて、あとで笑い話になるというのは珍しくない話で、YouTubeなどで被害を明かしているOBがいます。ただ、今は時代が違いますからね……」

チーム内に、告白が一定の真実味を持って見えてしまうような雰囲気があったというのだ。

丸と誠也がチームを去り…

さる広島OBは、16年から球団史上初のリーグ3連覇を達成した当時と比べ、チーム体質が変化していったと指摘する。

「3連覇の時は、良い意味でチームに緊張感がありました。今だから言えますが、当時の緒方孝市監督は選手から決して好かれている存在ではありませんでした。現役時代の新井監督とも距離があり、選手のミスに厳しかった。でも勝負に執着して細部にこだわり、戦う集団になったからこそ強かった。が、その後に佐々岡真司前監督が就任すると、チームに緩さが目立つようになりました。前後して、主力選手だった丸佳浩、鈴木誠也がチームを去った影響もあるでしょう」

そうした中で、3連覇の中心メンバーの一人、菊池涼介の影響力が突出するようになっていったという。

「後輩たちの中には菊池の顔色をうかがうようになった者もいた。コーチたちが菊池には遠慮気味に接することも出てきた。これではチームの雰囲気は良くなりません。投手陣は大瀬良大地、中崎翔太、床田寛樹とベテラン選手の面倒見が良くてまとまっていますが、野手陣はバラバラなのが実情です」

羽月と菊池の関係

冒頭の羽月についても、菊池との“距離”が目立つようになっていたという。羽月が動画で述べた「険悪になった先輩」が菊池のことを指しているかどうかは不明だが、一方で、前出のスポーツ紙記者によれば、

「菊池は『昭和のプロ野球選手』を地でいく豪快なスタイルで、後輩を連れて酒を飲んでストレスを発散し、プレーの活力にするタイプです。羽月は菊池が憧れの存在で常に一緒にいるイメージがありましたが、いつの間にか会話がなくなっていました。『羽月が菊池に失礼なことをした』という噂が流れましたが、真相は分かりません。ただ、逮捕される前から羽月は元気がないなとは感じていました」

菊池が球界を代表する名二塁手であることは間違いない。卓越した守備能力でゴールデングラブ賞を二塁手では歴代最多の10度も受賞。「チームの顔」として長年活躍し、通算1800安打をクリア。現在36歳で、名球会入りの通算2000安打も視界に入り、将来の監督候補と目されている。

黄金時代が過去の栄光に

広島の別のOBは、菊池の功績を認めつつ、こう言う。

「キクは相手の懐に入るのがうまいので先輩にかわいがられるんですけど、侍ジャパンに選ばれた時に、チームメートになった選手を過度にいじって怒らせてしまったことがありました。悪気はないんでしょうけどね。食事の誘いを断った後輩の選手に、『わかった。もう誘わないわ』などと、突き放したとも取られる態度をとって、その後輩が落ち込んでいたことも以前に聞きました」

羽月逮捕後の一連の騒動でチームに激震が走る中、精神的支柱であるベテランの役割は大きいが、面倒見の良い親分肌のスタイルが、時に裏目に出てしまうこともあるようなのだ。

「ただ、羽月の逮捕にショックを受けたのか、今年は振る舞いが変わってきたと聞いています」（同）

広島は19年以降の7年間で6度のBクラスと低迷期が続き、黄金時代が過去の栄光となりつつある。新井監督就任4年目の今年も借金が2ケタ以上積み重なり、下位に低迷している。再建への道は険しいが、チーム一丸となって巻き返すことこそが、ファンの信頼を取り戻す最良の手段であることは間違いない。

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デイリー新潮編集部