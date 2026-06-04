◆サッカーＷ杯北中米大会 国際親善試合 オランダ０―１アルジェリア（３日、オランダ・フェイエノールト）

今月１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、日本と同じ１次リーグＦ組に入ったオランダ代表（ＦＩＦＡランク７位）は、Ｊ組に入ったアルジェリア（同２８位）とホームで対戦し、０―１で敗れた。これで日本が１次リーグで対戦するオランダ、チュニジア（１日 対オーストリア ０●１）、スウェーデン（１日 対ノルウェー １●３）の３か国全てが直近の親善試合で敗戦したこととなった。

オランダは格下相手に低調な出来だった。前半から主導権を握り、決定機を何度も作ったが、ネットを揺らせず。一方で後半４１分にアルジェリアのＭＦハジムサに左サイドを突破されボックス内へ侵入を許すと、そのまま左足を振り抜かれて失点。攻守で課題の残る９０分となった。

先発した１１人のうち、身長１９０センチ以上は、ＤＦファンダイク、ＦＷハクポ、ＭＦフラフェンベルク（いずれもリバプール）ら６人と“超大型“布陣。前半は左ウィングに入ったＦＷハクポにロングボールを当てて、勝負させるなど身長を生かした戦術もみせた。日本代表は今年３月のイングランド戦で１―０とリードした終盤に相手の高さを使ったパワープレーに苦しめられた経験がある。この日のアルジェリアもオランダの高さを使った攻撃に苦戦する場面も多く見られたが、５―４―１のブロックを組んで守備を固め、９０分間で見事無失点に守り切った。

オランダは現地８日に米国でＫ組のウズベキスタンと強化試合を行った後、１次リーグ初戦の日本戦を迎える。