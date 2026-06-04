“もうやる気が出ない”

韓国のサムスン電子が、なんと従業員1人当たり5億1300万ウォン（約5400万円）の賞与を支給することになった。

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「きっかけは4月30日に発表されたサムスン電子の第1四半期決算です。同社はAIブームの恩恵を受けて半導体部門が53兆7000億ウォン（約5兆6000億円）もの営業利益を記録。同月には同じ半導体メーカーのSKハイニックスが好決算をたたき出し、従業員1人当たり6600万円の“成果給”を大盤振る舞いすると報じられたため、サムスン労組から強気の声が出ていた。“仮にも、SKハイニックス並みのボーナスが出なければ、国内従業員4万8000人が18日間のストライキに入る”などと通告していたのです」（ソウル特派員）

数千万円のボーナスを巡ってストライキを表明すること自体驚きだが、5月20日になって二つの労組が会社側と暫定合意に至った。だが、やはりというべきか、恩恵にあずかれない人々から怨嗟と嫉妬の声が噴出している。

サムスン電子

ジャーナリストの崔碩栄（チェソギョン）氏が言う。

「巨額ボーナスは工場で働く高卒の従業員にも支給されるといわれています。これにショックを受けているのが韓国社会のエリート層です。たとえばSNSでは、ソウル大卒の医師を名乗る人が“死ぬほど勉強して大学に入り、頑張って貯金してきたのに高卒に一瞬で負けてしまった。もうやる気が出ない”と嘆いているかと思えば、半年前にサムスン電子を辞めてボーナスを逃した元社員が半狂乱で憤慨していたりする。これに対して現役のサムスン社員を名乗る人が見下すように応酬したりと、ネットはもう騒乱状態です」

思わぬ地雷

一方で、この巨額ボーナスが、すんなりと支給されるとは限らない。同じサムスン電子でもスマホや家電部門の労組は交渉から外されており、非半導体部門の従業員には60万円程度しか払われないとも。排除された組合は反発しており「労・労対決」もエスカレートしている。

さらには、思わぬところにも“地雷”が。

「韓国では3月に『黄色い封筒法』という法律が施行されました。これは、李在明大統領の肝いりで作られた法律で、子会社や下請企業の労働組合に、親会社・元請企業に対するストライキ権や交渉権の行使を認めるというもの。出入り業者も同様です。例えば、サムスン電子のビルで働く掃除係は大抵の場合、受託業者による派遣ですが、新法ではサムスン電子が“使用者”と認定される可能性があります」（崔氏）

そうなったら、会社側は意外な相手からボーナスを寄越せと言われるかも。儲かったら儲かったで嫉妬と憎悪にさらされようとは、いやはや。

「週刊新潮」2026年6月4日号 掲載