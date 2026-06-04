8月に就任から10年を迎える小池百合子都知事（73）と、自民党の大物議員らが駆け引きに躍起だ。

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異例の面会

「小池氏は5月21日から22日まで中央アジアの産油国・カザフスタンを訪問し、トカエフ大統領と会談しました。帰国後には“イラン情勢に関連してわが国への協力をお願いした”と成果を報告しています」

とは都政担当記者。

「永田町では、これら小池氏の言動が“都の税政を念頭に置いた政権支援策では”と臆測を呼んでいます」（同）

発端は、ひと月前の4月20日。為替市場への対応や国際会議への出席など、多忙を極める片山さつき財務相（67）が都庁で小池氏との意見交換に臨んだことだ。

小池百合子都知事

「重量級大臣が自治体トップとの面会に足を運ぶのは異例のこと。しかも、テーマは都の税収の一部を地方に配分する偏在是正措置の見直しと拡充の是非。本来は総務省の所管案件です」（同）

2026年度の都の税収は7兆3856億円。額が2番目に大きい大阪府でも、およそ1兆7000億円に過ぎない。

「08年以降、累計で12.6兆円ほどが都から地方に渡っています。かねて都側は“税金の収奪”だと強く反発しています」（同）

さらに、与党は今年末に決定される税制改正大綱での偏在是正措置の拡充を検討しているが、

「小池氏は“地方が努力するインセンティブを阻害しているのではないか”と指摘。片山氏は“所管する総務省と連携しながら議論を深めたい”と応じました」（同）

永田町らしい力学

小池氏は政府の“金庫番”の懐柔に成功した形だが、片山氏が小池氏に協力の姿勢を示したのはなぜか。

自民党幹部が解説する。

「永田町らしい力学が働いた。偏在是正措置には萩生田光一党幹事長代行（62）をはじめ、自民党東京都連に属する議員は反対です。片山さんも都連の所属ですが、彼女は萩生田さんから疎まれている。参院全国比例選出の片山さんには、改選を翌年に控えた21年に旧二階派から旧安倍派入りを画策した過去があるんです」

その理由を萩生田氏は、「手厚い選挙支援を得るために衰退気味の旧二階派を捨てた」と見ていたそうで、

「打算が過ぎる片山さんの籍が都連にあることに、萩生田さんはいまも不満とか。ただ、片山さんは大票田の東京から離れたくない。そこで萩生田さんと、彼に少なからず影響力を持つ小池氏に恩を売ろうと考えた」（同）

今年2月の衆院選の際、小池氏は海外出張から帰国したその足で都内の複数の自民党候補の応援に入った。

「萩生田さんは事前に“選挙に協力すれば偏在是正措置の見直し・拡充の阻止を党幹部と交渉する”と支援を迫り、小池さんはそれを受け入れた。結果は全員が当選。派閥のウラ金疑惑でイメージが悪化した萩生田さんは、首尾よく復権への糸口をつかみましたね」（同）

片山氏は小池氏を通して、萩生田氏との関係改善を期待しているとされる。縄張りを無視してまでかいた汗は報われるのか……。

「週刊新潮」2026年6月4日号 掲載