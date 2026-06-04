・「ヨーグルトどう食べるのが好き？」の結果は…

・1位 フルーツ 47%

・2位 はちみつ 22%

・3位 ジャム 18%

・4位 グラノーラ 11%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「ヨーグルトどう食べるのが好き？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「ヨーグルトどう食べるのが好き？」