「ヨーグルトどう食べるのが好き？」＜回答数38,676票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第550回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ヨーグルトどう食べるのが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ヨーグルトどう食べるのが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
フルーツヨーグルト
【材料】（2人分）
プレーンヨーグルト 100ml
バナナ 1本
プルーン(ドライ) 4個
ミントの葉(あれば) 適量
【下準備】
1、バナナは皮をむき、ひとくち大に切る。
2、プルーンが大きい場合は食べやすい大きさに切る。
【作り方】
1、器にバナナ、プルーン、プレーンヨーグルトを盛る。あればミントの葉を添える。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みでハチミツをかけてもおいしいです！
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ヨーグルトどう食べるのが好き？」さてみなさんの回答は…？
・「ヨーグルトどう食べるのが好き？」の結果は…
・1位 フルーツ 47%
・2位 はちみつ 22%
・3位 ジャム 18%
・4位 グラノーラ 11%
※小数点以下四捨五入
38,676票
・2位 はちみつ 22%
・3位 ジャム 18%
・4位 グラノーラ 11%
※小数点以下四捨五入
38,676票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
フルーツヨーグルト
【材料】（2人分）
プレーンヨーグルト 100ml
バナナ 1本
プルーン(ドライ) 4個
ミントの葉(あれば) 適量
【下準備】
1、バナナは皮をむき、ひとくち大に切る。
2、プルーンが大きい場合は食べやすい大きさに切る。
【作り方】
1、器にバナナ、プルーン、プレーンヨーグルトを盛る。あればミントの葉を添える。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みでハチミツをかけてもおいしいです！
(E・レシピ編集部)