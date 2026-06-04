スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「ヨーグルトどう食べるのが好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「ヨーグルトどう食べるのが好き？」

・「ヨーグルトどう食べるのが好き？」の結果は…


・1位 フルーツ 47%
・2位 はちみつ 22%
・3位 ジャム 18%
・4位 グラノーラ 11%
　
※小数点以下四捨五入

38,676票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

フルーツヨーグルト


【材料】（2人分）

プレーンヨーグルト 100ml
バナナ 1本
プルーン(ドライ) 4個
ミントの葉(あれば) 適量

【下準備】

1、バナナは皮をむき、ひとくち大に切る。



2、プルーンが大きい場合は食べやすい大きさに切る。

【作り方】

1、器にバナナ、プルーン、プレーンヨーグルトを盛る。あればミントの葉を添える。



【このレシピのポイント・コツ】

お好みでハチミツをかけてもおいしいです！

(E・レシピ編集部)