渋谷区の住宅を訪ねた男性がレンチのようなもので殴られ重傷

きのう夜、東京・渋谷区の住宅を訪ねた30代の男性が50代の男にレンチのようなもので殴られ重傷を負いました。警視庁は男を緊急逮捕し、事件に至ったいきさつを調べています。

【写真を見る】東京・渋谷区神宮前で30代男性が“レンチ”で殴られ重傷 50代男を傷害の疑いで緊急逮捕 警視庁



きのう午後9時半ごろ、渋谷区神宮前で「血を流していた男性が走っていた」などと通行人から110番通報がありました。

警視庁によりますと、30代の男性が住宅を訪ねたところ、住人の50代の男にレンチのようなもので頭と腹のあたりを殴られ重傷を負ったということです。

逃げ出した男性「知人とトラブルになってやられた」

男性は外に逃げ出し、近くの住宅に助けを求めていて、警視庁に「知人とトラブルになってやられた」などと話しているということです。

警視庁は、住宅にいた50代の男を傷害の疑いで緊急逮捕しました。男は「手で殴ったり蹴ったりした」と供述しているということで、警視庁が事件に至ったいきさつを調べています。