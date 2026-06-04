佐藤弘道、脊髄梗塞の発症から2年経過を報告 不治の病…「目を閉じて両足を揃えて立つのも怖い」当時の辛い心境もつづる
“ひろみちお兄さん”の愛称で知られるタレントの佐藤弘道（57）が3日、自身のブログを更新。脊髄梗塞から2年が経過したことを報告した。
【動画】「すごすぎます！」両手を上げてフィニッシュした佐藤弘道
佐藤は「2024年6月2日、朝、目覚めて4時間後には完全に下半身麻痺となり、おへそから下は完全に動きませんでした。その頃は自殺も考えていましたが、妻や息子たちのお陰で前を向くことが出来ました」とつづった。
「動くところを探して、少しでも動いたら全集中をして小さな動きを少しずつ大きく動かす！24時間、その繰り返しでした。月日が経ち、約二ヶ月でよちよち歩きが出来るようになりました。そこからは更に動けるように、時間があればリハビリトレーニングに通いました」と続けた。
「絶対に諦めない！」。そんな思いからリハビリを続けていたとし「元には戻れないけど、出来ることを見つけて、動く場所をどんどん増やす！」とつづった。
続けて「脊髄梗塞は『指定難病』になっていない事を知り、今は『指定難病』になるように活動も始めました」と明かし「私は杖無しで歩いているので、障がい者手帳をまだもらえていません。今は『ヘルプマーク』だけが支えです！この『ヘルプマーク』の認知度も上がるように活動もしています」と精力的に活動していることを伝えた。
「神経が壊死しているので一生治らない病気です」といい、「歩けているけど、足を前後に進める『継ぎ足（平均台を渡る動き)』が出来ず、目を閉じて両足を揃えて立つのも怖いです。でも、今は実技研修会に行けるようになりました。もちろん、一人ではありません！たくさんのサポートを受けながら、下半身麻痺から立ち上がり、みんなに会えるようになりました」と周囲への感謝を伝えた。
【動画】「すごすぎます！」両手を上げてフィニッシュした佐藤弘道
佐藤は「2024年6月2日、朝、目覚めて4時間後には完全に下半身麻痺となり、おへそから下は完全に動きませんでした。その頃は自殺も考えていましたが、妻や息子たちのお陰で前を向くことが出来ました」とつづった。
「動くところを探して、少しでも動いたら全集中をして小さな動きを少しずつ大きく動かす！24時間、その繰り返しでした。月日が経ち、約二ヶ月でよちよち歩きが出来るようになりました。そこからは更に動けるように、時間があればリハビリトレーニングに通いました」と続けた。
続けて「脊髄梗塞は『指定難病』になっていない事を知り、今は『指定難病』になるように活動も始めました」と明かし「私は杖無しで歩いているので、障がい者手帳をまだもらえていません。今は『ヘルプマーク』だけが支えです！この『ヘルプマーク』の認知度も上がるように活動もしています」と精力的に活動していることを伝えた。
「神経が壊死しているので一生治らない病気です」といい、「歩けているけど、足を前後に進める『継ぎ足（平均台を渡る動き)』が出来ず、目を閉じて両足を揃えて立つのも怖いです。でも、今は実技研修会に行けるようになりました。もちろん、一人ではありません！たくさんのサポートを受けながら、下半身麻痺から立ち上がり、みんなに会えるようになりました」と周囲への感謝を伝えた。