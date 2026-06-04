佐藤弘道、脊髄梗塞の発症から2年経過を報告 不治の病…「目を閉じて両足を揃えて立つのも怖い」当時の辛い心境もつづる

佐藤弘道、脊髄梗塞の発症から2年経過を報告 不治の病…「目を閉じて両足を揃えて立つのも怖い」当時の辛い心境もつづる