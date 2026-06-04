簡秀吉が『TVガイドdan』初表紙　14キロ減量の役作りを語るロングインタビュー収録

『仮面ライダーギーツ』『修学旅行で仲良くないグループに入りました』などで活躍する俳優・簡秀吉が表紙＆巻頭特集に初登場する『TVガイドdan vol.60』が、東京ニュース通信社より6月2日に発売された。電子版は6月中旬以降、各電子書店で順次配信される。

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本誌は若手俳優やボーイズグループが登場するグラビア＆ムービーマガジン。誌面に掲載されたQRコードから撮影中のメイキング動画を視聴できる。

巻頭特集に初登場する簡秀吉は、テレビ朝日系『仮面ライダーギーツ』で注目を集め、昨年放送のBLドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビほか）でも話題を集めた俳優。ロングインタビューでは、14キロ減量したというストイックな役作りや、ターニングポイントになった作品、役者としての今後の目標について語っている。

巻末特集＆裏表紙には、ニューシングル「ガチ夢中！」をリリースし、ライブツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」を控える超特急より、タカシ×シューヤが登場。バックボーカルを務める2人の絆や関係性に迫るほか、2人が“ガチ夢中”になっていることを明かしている。表紙＆裏表紙ともに絵柄の異なる限定表紙版も同時発売された。

さらに、映画『マジカル・シークレット・ツアー』の公開を控える塩野瑛久、テレビ朝日系ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』で共演中の白洲迅×庄司浩平、ドラマ『100日後に別れる僕と彼』（MBS・TBSほか）で初共演を果たした伊藤健太郎×寛一郎、ドラマ『君は夏のなか』（テレ東ほか）に出演する奥智哉×杢代和人が登場する。

このほか、フジテレビ系ドラマ『share』で共演中の池田匡志×草川直弥×藤本洸大、舞台『曲がれ！スプーン』で初主演を務める鈴木大河、映画『死神バーバー』で死神役を演じる日穏、テレビ朝日系特撮ドラマ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に出演中の長田光平×赤羽流河、劇団を発足したばかりのUNFORM＋などの撮り下ろしグラビアを掲載している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）