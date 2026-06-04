松本若菜が主演を務める7月期のTBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』の追加キャストとして、小野花梨、白本彩奈、藤井隆、金田哲（はんにゃ）、中村隼人、島崎和歌子の出演が発表された。

参考：松本若菜、7月期TBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』で主演 M!LK 佐野勇斗が相手役に

本作は、世界に広がり続ける日本の“かわいい文化”を生み出すキャラクタービジネス業界を舞台に、“かわいい”が生まれる過程やそれに関わる人々の姿、キャラクターに込められた想いを描く新しい完全オリジナルストーリーのお仕事ドラマ。ハローキティやマイメロディなど世界中で愛されるキャラクターを生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を行う。 共演には、火曜ドラマへのレギュラー出演が初となるM!LKの佐野勇斗を迎え、脚本は『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）の宮本武史が手がける。

今回発表された新キャストは、主人公・草壁杏奈（松本若菜）と瀬尾深月（佐野勇斗）の前に立ちはだかる大手キャラクター会社“MERRY”の社員たちと、杏奈を取り巻く人物たちを演じる。MERRYはキャラクタービジネス界の大手企業だが、数年前から業績は低迷していた。そんな中、外部から招かれた新社長・大三島匠による大胆な改革と、あるキャラクターの大ヒットをきっかけにV字回復を遂げる。MERRYも大三島社長も、キャラクターデザイナーである瀬尾とは何か因縁があるようだ。

MERRYの優秀なキャラクタープロデューサー・佐々岡鈴加を演じるのは小野。常に冷静で落ち着いた印象だが、その内心は感情豊かで情に厚く、瀬尾とも特別な関係がある様子のミステリアスな存在だ。

MERRYの新進気鋭のキャラクターデザイナー・川崎玲奈を演じるのは白本。我が道をゆくアーティスティックなキャラクターデザイナーで、大三島社長による大改革の秘密兵器となる。

MERRYのプランナー・廣瀬高章を演じるのは、火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）で社長役を演じた藤井。キャラクター愛とMERRY愛にあふれる、キャラクターグッズの企画などを担当するプランナーだが、大三島社長の方針転換によって変わっていくMERRYの現状に複雑な想いを抱えている。

杏奈の恋人・小板橋麦を演じるのは、近年大河ドラマにも出演したはんにゃ.の金田哲。気弱だが穏やかで優しい良きパートナーという役どころだ。

宝来コンサルティングに勤める若手コンサルタント・淵野辺廉を演じるのは、歌舞伎界を牽引する若手俳優として注目を集める中村。杏奈の後輩で、コンサル界のコミュニケーションモンスターと呼ばれるほどコミュ力が高いが、憧れの大先輩である杏奈には雑に扱われがち。

杏奈の良き友人である小南紀子を演じるのは、バラエティからドラマまで幅広く活躍する島崎。健康飲料の訪問販売員として杏奈が勤めていた宝来コンサルティングを長年担当しており、杏奈と意気投合した間柄だ。

コメント小野花梨（佐々岡鈴加役）

佐々岡鈴加役を演じさせていただきます小野花梨です。和やかな雰囲気の中、撮影に参加させていただいています。エネルギー溢れるみなさまと最後まで走り切れるように精一杯演じます。よろしくお願いいたします。放送をお楽しみに！

金田哲（小板橋麦役）

マネージャーさんから主人公の松本若菜さん演じる草壁杏奈の恋人役です。と聞いた時は、冷静ではいられませんでした。不安そうなマネージャーさんの顔が忘れられません。どうか温かく見守って頂けたらと思います。ありそうでなかったこのドラマ、「好き」「かわいい」に本気で向き合う人々をサポートしながら視聴者の皆さんと同じ目線で応援したいと思います。毎週火曜日夜10時、どうぞよろしくお願い致します。

中村隼人（淵野辺廉役）

久しぶりにTBSドラマに出演させていただくことになり、とても嬉しいです。僕が演じる淵野辺は、松本若菜さん演じる主人公・草壁の後輩で、仕事に熱く対人スキルの高い人物です。どのようにこの役が周りと絡んでいくのか、今からワクワクしています。テンポがよく、クスッと笑えるポイントもたくさん散りばめられているので、ぜひ楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです！

白本彩奈（川崎玲奈役）

この作品が決まってから、カワイイところに行ったり、カワイイものを集めたりしていて、なんだかあたたかい時間が増えた気がしています。キャラクターは雨の日も風の日も、変わらず愛おしく、あたたかく、そこにいてくれる存在です。これから梅雨に入りますが、この作品も、皆さんにとってそんな存在になれるのかもと、WUKIWUKIしています。これからの数ヶ月、みなさんと沢山の好きと、カワイイを生み出し創っていけることが楽しみです。よろしくお願いします。

島崎和歌子（小南紀子役）

連続ドラマのレギュラー出演は久しぶりなので、お話をいただいたときはびっくりしました。私のことを女優として見てくれて嬉しかったです（笑）。私が演じる小南紀子は健康飲料の訪問販売員なんですが、スタッフさんが考えてくれた「健康飲料のCMの振り付け」がかわいくて、この振りが流行るといいねという気持ちで演じさせていただいています（笑）。松本若菜さんも面白がって一緒に振りをやってくださったのは嬉しかったです。紀子は噂話が好きで何となく情報通で、こういうおばちゃんいるよねって親近感を持っていただけるように演じていきたいです。

藤井隆（廣瀬高章役）

松本若菜さんを始め『西園寺さんは家事をしない』でお世話になったスタッフの方々とまたお仕事をご一緒出来てとても嬉しいです。物語はもちろんですが、他にも可愛らしくて注目していただきたいポイントがあります。ご覧いただいた皆さんの「好き」になっていただけるのでは？と思っています。ご期待ください！私はト書きに「軽やかに」と書いていただくような役をいただきましたので、精一杯軽やかに見えるよう演じたいと思います！（文＝リアルサウンド編集部）