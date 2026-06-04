

JR東海とJR西日本は、東海道・山陽新幹線「のぞみ」号の「全席指定席（自由席なし）」運行を、2026年度下期のすべての3連休にも拡大すると発表しました。これまでに定着していたGWやお盆、年末年始に加え、秋・冬の3連休（スポーツの日や勤労感謝の日など）も対象となり、年間で実に53日間（約7日に1日）が全席指定席となります。

「当日に駅で自由席を買ってふらっと乗る」というスタイルが連休中は通用しなくなるため、旅行や出張、帰省の計画に大きな影響を与えそうです。本記事では、新しく追加された最新の対象期間スケジュールから、満席時の回避策、スマートEX等を使った予約のコツまでを分かりやすく解説します。

2026年度下期の3連休も「のぞみ」全席指定席に

イメージ（JR東海・JR西日本のサイトより）

東海道・山陽新幹線では、より多くの利用者に予約・着席してもらうため、混雑期に「のぞみ」号の自由席を指定席に切り替えて「全席指定席」として運行しています。

今回、これまでに発表されていた期間に加え、2026年度下期の3連休も全席指定席での運行が追加されました。新たに追加された期間を含めた、これからの全席指定席対象期間は以下の通りです。

・お盆：2026年8月7日(金)〜8月16日(日)まで

・シルバーウィーク：2026年9月18日(金)〜9月23日(水・祝)まで

・スポーツの日：2026年10月10日(土)〜10月12日(月・祝)まで

・勤労感謝の日：2026年11月21日(土)〜11月23日(月・祝)まで

・年末年始：2026年12月25日(金)〜2027年1月5日(火)まで

・成人の日：2027年1月9日(土)〜1月11日(月・祝)まで

・春分の日：2027年3月20日(土)〜3月22日(月・振休)まで

また、「ひかり」「こだま」などの他の列車には通常通り自由席が設定されます。

確実な予約なら「スマートEX」「エクスプレス予約」がおすすめ

東海道・山陽新幹線の指定席を予約するなら、ネット予約・チケットレス乗車サービスの「スマートEX」または「エクスプレス予約」の利用が便利でおすすめです。

「スマートEX」は年会費無料で、手持ちのクレジットカードと交通系ICカードを登録すれば会員登録直後からすぐに利用開始できます。 一方、「エクスプレス予約」は年会費1,100円（税込）がかかりますが、1年中会員価格でお得にきっぷを購入できるのが魅力です。

どちらのサービスも、スマートフォンやパソコンからシートマップ（座席表）を見ながら空席状況を確認し、希望の列車・座席を確保できるため、駅の窓口に並ぶ手間が省けます。

指定席はいつから買える？ 最大1年前からの予約も可能

通常、新幹線の指定席特急券は、利用する列車が発車する日の1ヶ月前（前月の同じ日）の午前10時から発売されます。しかし、「スマートEX」および「エクスプレス予約」を利用すれば、一部の座席や商品を除き、最大1年前（前年同日）の午前5時30分から予約が可能です。

1ヶ月より前に予約を申し込んだ場合、原則として申し込み人数分の座席は確保されますが、列車番号や発着時刻、座席番号が確定するのは乗車日1ヶ月前の午前8時以降となり、登録したメールアドレス宛にお知らせが届きます。 また、S Work車両（S Work Pシートを含む）や子ども連れ車両（期間限定）、早特商品などは1年前予約の対象外となるため、条件を確認して早めに動くことがポイントです。

駅の窓口や券売機での購入方法と注意点

ネット予約が難しい場合は、JR各駅のきっぷうりば（みどりの窓口）や指定席券売機、旅行会社等でも購入可能です。 駅窓口や券売機での発売は、ネット予約以外の通常ルール通り、乗車日1ヶ月前の午前10時からとなります。

全席指定期間中に自由席特急券しか持っていない場合でも、普通車のデッキ等を利用する場合に限り乗車することは可能ですが、混雑等により希望の列車に乗車できないリスクがあります。 指定席への着席を希望するなら、改めて指定席特急券を購入する必要があるので、事前の予約が肝心です。

お盆や年末年始、シルバーウィークの指定席期間と在来線特急について

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新幹線からの乗り継ぎに便利な在来線特急の「ひだ」「しなの」「南紀」号についても、同時期は臨時列車を含めて全席指定席として運行されます。

すでに発表されているこれからの期間（お盆、シルバーウィーク、年末年始）の詳細な日程や、在来線特急の全席指定化などの情報については、以下の記事で解説しています。

【参考】特急「ひだ」「しなの」「南紀」2026年度の「全席指定席」期間発表 新幹線「のぞみ」同様SWも対象に https://tetsudo-ch.com/13020811.html

先のゴールデンウィークの利用実績など、全席指定化の影響については以下の記事もご参照ください。

【参考】2026年GW利用実績、JR3社そろって前年超え！「のぞみ」340万人突破、山陽・北陸新幹線も大幅増、混雑ピークや路線別データは？ https://tetsudo-ch.com/13028637.html

定着しつつある「計画的な新幹線の旅」

これまでピーク期に限られていた「のぞみ」の全席指定化が、秋や冬の3連休にも拡大されたことは、鉄道業界における非常に大きな変化です。長時間の立ち並びを解消し、安全で快適な移動を提供する狙https://tetsudo-ch.com/13029257.htmlいがありますが、乗客側には「予定が決まったら即予約」という意識改革が求められます。

のぞみが満席！直前でどうしても移動したい時の選択肢

1、「ひかり」「こだま」の自由席を狙う

のぞみは全席指定になりますが、同区間を走る「ひかり」や「こだま」（山陽区間は「みずほ」「さくら」等も）には通常通り自由席が設定されています。多少時間はかかりますが、直前の移動には最も現実的な選択肢です。

2、「自由席特急券」で普通車デッキに立つ

全席指定期間中も、自由席特急券（または新幹線定期券など）を持っていれば、のぞみの普通車デッキ（通路）に立って乗車すること自体はルール上可能です。ただし、非常に混雑するため長距離の移動は覚悟が必要です。

一番の最善策は3連休などの予定はできるだけ早めに決めて、通常の「1ヶ月前発売」を待たずに最大1年前からの、「スマートEX」または「エクスプレス予約」でのネット予約というのが、一番良い選択肢でしょう。今後は「駅で切符を買う」スタイルから、「事前にネットで座席を押さえてスムーズに乗車する」スタイルへの移行がさらに加速していきそうです。

旅行やお出かけの予定が決まったら、まずは新幹線や特急の空席状況をチェックして、確実な座席の確保をおすすめします。快適な移動で、素敵な休日をお過ごしください。

（TOP写真：PIXTA、JR東海、JR西日本）

鉄道チャンネル編集部

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