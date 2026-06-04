日本ソフトボール協会は3日、ソフトボールの女子日本代表とアメリカ代表が対戦する「日米対抗ソフトボール2026」を開催することを発表しました。

アメリカは2000年のシドニー五輪で金メダルを獲得。日本は2008年の北京五輪、2021年の東京五輪でアメリカと決勝で対戦、両大会とも日本が金メダルを獲得しています。

3日時点の世界ランキングは日本が1位、アメリカは2位。今回発表された「日米対抗ソフトボール2026」は11月19日、21日、22日の3試合を予定、開始時間は後日発表となります。

女子ソフトボールはロサンゼルス五輪2028大会の実施が決まっており、日本ソフトボール協会の牧島かれん会長は「2027年ワールドカップ・ファイナルの前哨戦となりますが、今回も最大のライバルである米国チームと切磋琢磨いたしますので、世界最高峰のソフトボールの魅力を是非会場でお楽しみいただければと思います」とコメントしています。

▽日程第1戦11月19日（木）【会場】バンテリンドーム ナゴヤ第2戦11月21日（土）【会場】沖縄セルラースタジアム那覇第3戦11月22日（日） 【会場】沖縄セルラースタジアム那覇