◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人5ー4オリックス（6月3日、東京ドーム）

時代の寵児、ミスタープロ野球として野球界だけでなく、日本を盛り上げた長嶋茂雄さん。1年前の6月3日、肺炎でこの世を去りました。89歳でした。

この日の試合は「FOR3VER 6.3〜長嶋茂雄〜」と銘打って行われました。その中で、「長嶋茂雄はなぜスーパースターなのか？」と長嶋さんをよく知る関係者の言葉がビジョンに映し出されました。

▽王貞治さん

「ファンの心に飛び込むというか、次は何をやってくれるのだろうかと思わせるプレーヤーだった」

▽堀内恒夫さん

「長嶋さんの常識を超えたプレーも巨人の野球であり、ファンの心をつかんだ」

▽松井秀喜さん

「常に前を向いて、『自分たちはできる』という姿勢を崩さないんです そこが本当に魅力的でした」

▽高橋由伸さん

「勝つことに徹するという勝負の厳しさに加え、ファンに見せる、あるいは見られているというプロ野球選手としてのあるべき姿」

▽張本勲さん

「ファンのための選手なんだと痛感させられました 野球人の神髄を教えられました」

▽中畑清さん

「プロ野球人生がスタートしたタイミングでの伊東キャンプだった。あの練習に耐えることができて、野球人生で一番の宝物になった」

▽原辰徳さん「未来永劫語り継がれる野球人であり、人間長嶋茂雄である」