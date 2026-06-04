「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

４度目の挑戦となるガイアフォースは先週ハードに追われたとあって、栗東坂路４Ｆ５４秒９−１３秒２と軽めの最終追い切りだったが、重馬場のなかをゆったりとした大きなフットワークで駆け上がった。同５０秒３−１１秒８と抜群の動きだった１週前から引き続きよく体が動いており、活気も十分に感じられる走り。かなり状態は良さそうだ。

◆杉山晴紀調教師

−昨年に続いてドバイ遠征からの参戦。

「以前から海外経験を積んでいるので回復が早く、至って順調。牧場にいた時も状態の良さを確認しましたが、帰厩後も毛ヅヤや馬体の張りが良く、いい状態ですね」

−１週前は栗東坂路で４Ｆ５０秒３。動きの評価は。

「状態の良さは分かっていたし、それに応じた強い負荷をかけました。この馬らしい全身を使ったいいフットワークで時計も水準以上に出たので、１週前としては非常に満足のいく内容でした」

−最終追い切りは。

「もともと馬場が良くても悪くても、速い時計を出すつもりはなかった。この馬場状態（重）だったので、しまいも無理することなく流した感じ」

−ガイアフォースにとって４回目の安田記念。過去３回との比較は。

「特に去年と比較すると、臨戦過程は今年の方が圧倒的にいい。去年は検疫の関係で１０日前に入厩だったので、今年は充実した調教を積むことができました」

−７歳になったが消耗は感じないか。

「去年からむしろ動けるようになった印象」

−最後に抱負を。

「何とか彼にＧ１タイトルを獲らせて、次のステージへ向かっていけるように全力で頑張りたいです」

◆横山武史騎手

−１週前追い切りについて。

「ドバイから帰ってきてのことだったので、体の面だったり、メンタルだったりが悪い方に変わっていなければいいなという確認だったけど、いつも通りのガイアフォースで安心しました」

−乗ってみての感触は。

「相変わらずうるさい面もありますし、走り方もどたばた走りますが、いつも通りで元気がありそうな感じでした」

−昨年乗った時との変化は。

「いい意味で変わっていなかったので、良かったと思います」