「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

東京新聞杯→エプソムＣを連勝中のトロヴァトーレは３日、美浦Ｗでの併せ馬で万全の仕上がりをアピールした。この１年はダート戦を使われるなど試行錯誤が続いたが、ここにきての充実ぶりが顕著。勢いに乗ってＧ１初制覇を目指す。４度目の挑戦となるガイアフォースは栗東坂路で軽快な動きを披露。悲願のＧ１奪取へ好ムードだ。レーベンスティールは美浦Ｗ、ウォーターリヒトは栗東坂路でそれぞれ最終リハを行い、混戦ムードが漂うなか勝利への強い意気込みを示した。

得意の東京でチャンスをつかむ。レーベンスティールは角馬場で十分に乗り込んだ後、美浦Ｗへ。単走で気分良く運び、直線も最後まで馬なり。降雨の影響から時計がかかる馬場だったが、６Ｆ８０秒３−３７秒７−１１秒９の好時計をマークした。

大阪杯６着からの巻き返しを狙う一戦。田中博師は「関西圏ではなかなか結果が出ないなか、悲観する内容ではなかった」と前走を振り返る。レース後は短期放牧を挟み、トレセンへ帰厩してからも仕上げは順調に進んだ。「放牧で疲れが抜けて、リフレッシュされた。今回はマイルに走りがフィットできるように取り組んできた。きょうは予定より少し時計は速かったけど、おおむね順調です」と納得の表情だ。

これまでに重賞Ｖは５回。いつＧ１に手が届いても不思議はない実力の持ち主だ。トレーナーは「落ち着きが出てきましたね。ようやく馬も理解が進んできた。マイルで結果は出ていないけど、東京コースは得意。この舞台はチャンスがあると思います」と力を込める。５戦３勝の府中で迎える、５度目の頂上決戦。悲願のタイトル奪取へ、機は熟している。