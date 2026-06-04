「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

東京新聞杯→エプソムＣを連勝中のトロヴァトーレは３日、美浦Ｗでの併せ馬で万全の仕上がりをアピールした。この１年はダート戦を使われるなど試行錯誤が続いたが、ここにきての充実ぶりが顕著。勢いに乗ってＧ１初制覇を目指す。４度目の挑戦となるガイアフォースは栗東坂路で軽快な動きを披露。悲願のＧ１奪取へ好ムードだ。レーベンスティールは美浦Ｗ、ウォーターリヒトは栗東坂路でそれぞれ最終リハを行い、混戦ムードが漂うなか勝利への強い意気込みを示した。

降りしきる雨をものともせず、トロヴァトーレが美浦Ｗで鋭伸した。１週前追い切りと同じくイゾラフェリーチェ（５歳２勝クラス）がスパーリングパートナー。４馬身後方からスタートして、直線に入ると内から馬体を合わせた。残り１Ｆ過ぎに手綱が緩むとグイッと加速。６Ｆ８５秒４−３８秒６−１１秒３を計時して半馬身先着を決めた。

見届けた鹿戸師は「先行した馬が調教駆けするので、併入できればと思っていました。（ゴール後も）１コーナー過ぎまで加速していったし、ベストの状態にあると思います」と万全の仕上がりに太鼓判を押した。２週続けて同じ相手との併せ馬だったが、今週の方がより良い内容だったと言う。

昨年はダービー卿ＣＴを勝ち、初のＧ１挑戦となる安田記念に挑んだ。１７着に終わり厚い壁にはね返されたが、その後、さまざまな経験を積んだ今年はひと味違う。年明け２戦目の東京新聞杯、続くエプソムＣと東京の重賞を２連勝。勢いは昨年以上だ。

鹿戸師は「折り合いが少しでもスムーズになるようにダートのレースを使ってみたり、工夫してきたことが精神面でも肉体面でも成長につながった」と充実ぶりに手応えを感じている。

３歳春には弥生賞ディープ記念で１番人気に支持されるなど、早くから期待の大きかった逸材。気性面の難しさから折り合い面に課題を抱えていたが、経験を重ねて精神面の成長とともに解消されてきた。「ようやく実が入って、いい状態でＧ１に挑戦できる。いい競馬をしてもらいたい」と指揮官は力を込める。この１年に積み重ねてきた成果を見せつける。