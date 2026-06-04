髪型“激変”の鈴木福“春日”、中西アルノ“常磐”と距離を縮め… 4日放送『惡の華』第9話【あらすじ】
テレビ東京で4日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第9話が放送される。
【場面写真】かわいすぎやろ…髪型が変わった鈴木福と中西アルノ
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
第9話では、春日が不良に絡まれ、気持ちを吐露し、絶望の感情が湧き上がる。その帰り道、目に入ったのは、ボードレールの『惡の華』の本を手にする常磐（中西アルノ）の姿だった。
春日は中学の頃を思い出し、常磐に運命を感じ、思わず声をかける。本が趣味という共通点で、徐々に距離が縮まる2人。ある日、常磐の部屋にある常磐の書いたノートに気づく春日、どうしても読みたくて、お願いしているところに、常磐の彼氏から連絡が来る。
【場面写真】かわいすぎやろ…髪型が変わった鈴木福と中西アルノ
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
春日は中学の頃を思い出し、常磐に運命を感じ、思わず声をかける。本が趣味という共通点で、徐々に距離が縮まる2人。ある日、常磐の部屋にある常磐の書いたノートに気づく春日、どうしても読みたくて、お願いしているところに、常磐の彼氏から連絡が来る。