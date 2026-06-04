「ケンカはダメだよ！」「私もよく下の猫ちゃんみたいになります」とコメントが寄せられているのは、通りかかった猫ちゃんに踏まれてしまい、漫画のような表情豊かな顔を見せる猫ちゃんの光景。衝撃の瞬間を収めたその光景は、表示回数50万回を突破することとなりました。

【写真：ベッドとシーツの間に潜っていた猫→『通りかかった猫』に踏まれてしまった結果…笑ってしまう光景】

シーツの下にいたディオくんを踏んでしまったシャオリーちゃん

他の猫ちゃんに踏まれてしまった猫ちゃんの表情が可愛いと注目を集めているのは、Xアカウント『ごんねこ』に投稿された、ある日の光景。

その日、茶トラ猫のディオくんは、ベッドとシーツの間に潜っていたそう。猫ちゃんは狭い場所が好きな生き物。きっとディオくんもシーツの中でゆったりとくつろごうと思っていたのでしょう。

しかし、そんなディオくんに突如、災難が降りかかることに。それは…シーツの上からキジトラ猫のシャオリーちゃんに踏んづけられてしまったこと！

シーツの下にディオくんがいることに気がつかなかったのか、それともディオくんと遊びたくてイタズラをしてみたのか。きっとシャオリーちゃんに悪気はないものの、突然のことにディオくんは苦い顔になってしまったそう。

まるで漫画のワンシーンのような表情と光景に、なんだかクスッとしてしまいます。

いつもはとっても仲良しなふたり♪

シーツの下にいたところを踏まれてしまい、喧嘩になってしまうのでは…と心配になってしまいますが、普段はとっても仲良しなふたり。ひとりが猫ちゃん用のベッドに入ると、もうひとりがやってきて一緒に眠るほど仲良しなのだとか。

別の日には、猫ちゃん用のベッドの中で眠っているディオくんを抱きしめるシャオリーちゃんの姿が目撃されたことも。

そんなふたりの平和な日々の光景に、こちらまで和んでしまいます。

シャオリーちゃんに踏まれてしまったディオくんの光景には、「どんな拷問ｗ」「潰されても怒らないの偉い」と反応が寄せられることに。

Xアカウント『ごんねこ』では、そんな仲良しなディオくんとシャオリーちゃん、そしてふたりのお母さん猫ゴンちゃんの日常風景が綴られていますよ。

ディオくん、シャオリーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ごんねこ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。