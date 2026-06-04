今回紹介するのは、Threadsに投稿された、帰宅を待つ子猫ちゃんの愛らしいひとコマ。仕事帰りの投稿主さんが玄関の鍵を開けたところ、その音に気づいた猫ちゃんが、見守りカメラの前で思わぬ表情を見せてくれたみたいです。いったい、どんな反応だったのでしょうか…。

投稿はThreadsにて6.5万回以上表示され、6000件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めていました。

【写真：お留守番をしていた子猫→『鍵の音』が聞こえた次の瞬間…カメラがとらえた『可愛すぎる表情』】

鍵の音が聞こえた瞬間、子猫の表情が…

今回、Threadsに投稿したのは「yuyakato」さん。登場したのは、当時生後3ヶ月だった猫ちゃんです。

投稿主さんが仕事から帰ってきたときのこと。室内の見守りカメラには、ベッドの上でちょこんと座り、玄関のほうを気にしているような猫ちゃんの姿が。まだ小さな体で姿勢よく座り、鍵を開ける音が聞こえると、何かを察したように顔を上げた猫ちゃん。次の瞬間、口元がふっとゆるみ、まるでにっこり笑っているかのような表情を見せたそうです。

白黒のカメラ映像越しでも伝わってくる、そのうれしそうな雰囲気。暗がりの中でお目目を輝かせながら、「帰ってきたの？」とでも言いたそうに待っている姿には、思わず胸がきゅんとしてしまいます。

「おかえり」が待ちきれなかったのかも

当時の猫ちゃんは、投稿主さんが帰宅するたびに毎日甘えてくれていたとのこと。まだ生後3ヶ月という幼さで、大好きな人の帰りを心待ちにしていたのかもしれませんね。

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「笑顔が可愛すぎ」「帰ってきたニャ」「すごい！にんまりしてるぅー！」などの声が多く寄せられていました。帰りを待つ小さな猫ちゃんの表情に、たくさんの人が心を和ませたようです。

鍵の音だけで帰宅に気づき、嬉しそうだった猫ちゃん。投稿主さんにとっても何度でも見返したくなる宝物のような一場面だったことでしょう。

写真・動画提供：Threadsアカウント「yuyakato」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。