待ってた！ 待ってたーーッ！【3COINS】つけるだけで即おしゃ見え♡「新作ヘアアクセ」

サッと髪をまとめるだけで、おしゃれな後ろ姿を演出できるヘアアクセサリーがあれば、忙しい朝に便利。【3COINS（スリーコインズ）】なら、ヘアスタイルをさりげなく格上げしてくれるアイテムが充実。今回は、手軽におしゃれを叶えてくれそうな「新作ヘアアクセ」をご紹介します。

上品にまとまるリボンモチーフヘアアクせ

【3COINS】「ツイルリボンバナナ」\550（税込）

リボンモチーフのバナナバンスは、優しげなベージュやチャコールグレーといった落ち着いたカラー展開。どちらも大人の装いになじみそうです。低めのポニーテールなどにそっと添えるだけで、上品で大人っぽい後ろ姿に仕上がるはず。

大きめフォルムで大人可愛く

【3COINS】「リボンドットバンス」\550（税込）

大きめの飾りがパッと目を惹き、シンプルなまとめ髪も華やかな印象へと導いてくれるバンスクリップ。カラーはアイボリーとブラックの2色展開で、アイボリーで優しげに、ブラックならシックに見せることができそう◎ 髪を挟むだけでおしゃれが楽しめるのは、多忙さんにとっても嬉しいポイントです。

夏らしさ満点のバイカラーシュシュ

【3COINS】「バイカラーフリルシュシュ」\550（税込）

暑い季節のお出かけ気分を盛り上げてくれそうな、夏らしい爽やかなデザインのシュシュ。パステルカラーの組み合わせなので、休日に子どもとお揃いで使うなど親子コーデを楽しむのもおすすめ。いつものポニーテールやお団子ヘアに添えるだけで、季節感をプラスできます。

こなれ感が出るワイド幅

【3COINS】「ワイドクロスカチューシャ」\550（税込）

幅広のデザインが特徴のカチューシャなら、つけるだけで手軽におしゃれな雰囲気をまとえる予感。肌なじみの良いベージュカラーが、大人の装いに自然に寄り添ってくれそうです。スタイリングに時間をかけられないときも、洗練されたヘアスタイルに仕上げてくれるかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。