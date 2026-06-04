「世帯年収1000万円以上」と聞くと余裕のある生活を想像しがちだが、額面と手取りのギャップに肩を落とす人は少なくない。

投稿を寄せた東京都の50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1000万円）は、自分一人の稼ぎで世帯年収1000万円に達しているものの、懐事情はシビアであることを明かしてくれた。（文：篠原みつき）

都心に中古マンション購入「2DKの低層。ただし日当たりは中の下といった感じ」

収入は賞与の割合が高く「月額給与は60万円程度」だというが、控除額にはばらつきがあり、ボーナス時は特に差し引かれる額が大きいようだ。

「そのうち17〜18万円は税金と社会保険で引かれ、別途掛けている生保でも引かれるので手取りは40万円程度になります。40×12＝480万円。賞与が300万円とはいえ手取りは200万円程度なので、3割が消え、手取りは700万円程度になります」

確かにこれほど引かれると給与明細を見るたびにがっかりしそうだ。住居については、結婚を機に都心部の中古マンションを購入したという。

「当面の仮住まいのつもりで2DKの低層。ただし日当たりは中の下といった感じで、最上階（3階）です。今売れば当時の1.5倍は固いと思われます。将来的に実家の建替え資金として売却を見込んでます」

プラス収支になる住み替えを織り込み済みの堅実さがうかがえる。

「授業料無償化に騙されないようにしています」

生活費に関しては、食費がややかさんでいる様子だ。

「カミさんは食品についてうるさく、私は腹が満たされればいいけど『いいものを』という考えで、輸入肉よりは国産肉、ふつうの国産豚肉よりは薩摩の黒豚、といった感じで、たぶんエンゲル係数は高いほう。しかも1回の料理が多い」

一方で、教育費にはかなりシビアな姿勢を見せている。

「教育費は、幼稚園こそ私立でしたが、小・中は公立。今高校受験ですが高校も公立をマストにしています。授業料無償化に騙されないようにしています」

高校無償化は令和8年度から拡充され、年収1000万円の保護者も支援の対象になっている。しかし補助はあくまで授業料のみ。私立高校の場合は施設費や教材費など諸費用がかさむ可能性があることを警戒しているのだろう。

さらに、家計を圧迫している要因がもう一つあるらしい。

「保険貧乏です。全然保険の世話にならない健康体。これまでいくら払ったことか。だけど心配性で、保険も辞められませんね」

心配性とはいえ、「全然世話にならない」のなら早急に見直したほうが手取りは増えそうだ。

※キャリコネニュースでは「『世帯年収1000万円以上』の世界ってどんな感じですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/QLE1FGOD