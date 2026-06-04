【モンテレイ（メキシコ）３日（現地時間）＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ＝山崎賢人】

日本代表は３日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿をスタートした。予定していた練習場が芝のコンディション不良により変更となり、時間も大雨が予想された夕方予定から午前練習に変更。炎天下で気温３５度を超える中で、別メニュー調整となった遠藤航、瀬古歩を除く２４名は暑熱順化を目的としたトレーニングを行った。

５大会連続出場となるＤＦ長友佑都は「もうエネルギーがわいてきますね。いよいよ特別なＷ杯のエネルギーがわき上がっている感じがします。移動の疲れ、時差なんかも、今日は３時ぐらいに目覚めてそこから寝られていないですけど、全然めちゃめちゃ元気です」と笑った。湿度も７０％以上と、蒸し暑い環境での練習にも「全然感じないですね。これもＷ杯の魔力ってやつですね」と語った長友。しかし、一方で過去の失敗を生かしたコンディション調整を見据えている。

長友にとって２度目の世界挑戦となった２０１４年ブラジル大会。当時インテルで大活躍し、本田圭佑（当時ミラン）らとともに、意気揚々とＷ杯に乗り込んだ。

「インテルで一番いい時期を過ごしていた。代表では１４５試合で４点しか取っていないけど、このシーズンはインテルで５点（３４試合）取った。状態もよかったんですけど、この前コートジボワール戦を久しぶりに見たら、（前半）２０分ぐらいから（状態が）落ちていました。僕だけじゃなく、全体的に」

１４年ブラジルＷ杯は、比較的涼しいブラジル・イトゥでのキャンプを経て、高温多湿のレシフェで初戦・コートジボワール戦を迎えた。

「涼しいところ（イトゥ）からいきなり暑い所（レシフェ）で試合をして、みんな体が動いていなかった。コートジボワール戦を見たのは、（Ｗ杯以降）初めてですよ。ブラジルＷ杯の試合は、１試合も見たくなかった。傷が残っていて、しみると痛かったんでね。なかなか見られなかったんですよ。でも、今回見てみようと思ったら、かなり落ちていましたね」

今回Ｗ杯のメンバー入りを果たした後、過去のＷ杯の試合を５、６試合見たという長友。そこでコートジボワールに逆転負けを喫した試合を見て、準備段階からの暑熱順化の重要性を再確認したという。

「改めて、コンディションの管理や、仕上げていく形は大事なんだと気づいた。この経験も、後輩達に伝えられる」

過去の失敗からの学びを、現在のチームに伝える役割を担う３９歳。１２年間、触れることすら拒んできた「しみると痛い」傷口をあえて自ら開き、客観的に己の失敗と向き合ったのは、すべては今回の過酷な北中米Ｗ杯を勝ち抜くためだ。かつて経験した「涼しいキャンプ地から、いきなり酷暑の試合会場へ入る」というコンディション管理の落とし穴。そのリアルな教訓は、今まさにメキシコの猛暑の中で汗を流す若い後輩たちにとって、何よりも説得力のある道標となる。