トキ放鳥記念で純金小判、期間限定発売 88万円
ニッポン放送プロジェクトは、5月31日に石川県羽咋市で実施された”本州初のトキ放鳥“を記念し、純金商品を期間限定で発売する。
【画像】特製桐箱に入った純金カード
「“令和八年能登地域トキ放鳥記念” 純金小判」は純金10グラムを使用した小判。表には「令和八年能登地域トキ放鳥記念」の文字とかわいい「のとっきー」のイラストがデザインされている。裏は純金であることを証明する徳力、純金、造幣局マークが刻印される。
そして、“令和八年能登地域トキ放鳥記念” 純金カード（全2種類）は純金0.5グラムを使用。001〜100までのシリアルナンバー入りでトキの写真バージョンとのとっきーバージョンの2種類が用意されている。
いずれも予約受付は9月30日まで。
能登復興のシンボルとなるトキが半世紀ぶりに石川・能登の大空に再び、羽ばたくという大偉業をたたえるとともに、トキの野生復帰へ向けた取組みに少しでも役立ちたいとの思いから製作したという。商品売上の一部を「能登復興応援基金」に寄付する。
【商品概要】
■“令和八年能登地域トキ放鳥記念” 純金小判
素材・重量（約）：純金（K24）10グラム
サイズ（約）：純金小判：49×31ミリ 桐箱：97×97×2ミリ
製造／株式会社徳力本店
販売価格／880,000円（税込）
※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。
■“令和八年能登地域トキ放鳥記念” 純金カード（全2種類）
販売種類：全2種類（トキ写真ver、のとっきーver）
素材・重量（約）／純金（K24）0.5グラム
サイズ（約）：純金カード：54×86ミリ 特製桐箱：115×85×25ミリ
※裏面に三菱マテリアルトレーディング株式会社品質保証マークが印字されます。
販売価格／各66,000円（税込）
販売数量／各限定100点
※001〜100までのシリアルナンバー入り（シリアルナンバーはお選びいただけません）
※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。
販売場所／ニッポン放送ラジオリビングWEBサイト、電話受付
予約受付期間／2026年5月22日（金）10：00〜9月30日（水）まで
お届け／受注生産商品の為、お申込み約3ヶ月前後
【画像】特製桐箱に入った純金カード
「“令和八年能登地域トキ放鳥記念” 純金小判」は純金10グラムを使用した小判。表には「令和八年能登地域トキ放鳥記念」の文字とかわいい「のとっきー」のイラストがデザインされている。裏は純金であることを証明する徳力、純金、造幣局マークが刻印される。
いずれも予約受付は9月30日まで。
能登復興のシンボルとなるトキが半世紀ぶりに石川・能登の大空に再び、羽ばたくという大偉業をたたえるとともに、トキの野生復帰へ向けた取組みに少しでも役立ちたいとの思いから製作したという。商品売上の一部を「能登復興応援基金」に寄付する。
【商品概要】
■“令和八年能登地域トキ放鳥記念” 純金小判
素材・重量（約）：純金（K24）10グラム
サイズ（約）：純金小判：49×31ミリ 桐箱：97×97×2ミリ
製造／株式会社徳力本店
販売価格／880,000円（税込）
※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。
■“令和八年能登地域トキ放鳥記念” 純金カード（全2種類）
販売種類：全2種類（トキ写真ver、のとっきーver）
素材・重量（約）／純金（K24）0.5グラム
サイズ（約）：純金カード：54×86ミリ 特製桐箱：115×85×25ミリ
※裏面に三菱マテリアルトレーディング株式会社品質保証マークが印字されます。
販売価格／各66,000円（税込）
販売数量／各限定100点
※001〜100までのシリアルナンバー入り（シリアルナンバーはお選びいただけません）
※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。
販売場所／ニッポン放送ラジオリビングWEBサイト、電話受付
予約受付期間／2026年5月22日（金）10：00〜9月30日（水）まで
お届け／受注生産商品の為、お申込み約3ヶ月前後