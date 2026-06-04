2026年6月、世界のフットボールファンが待ち望んだ『FIFAワールドカップ2026』（以下、『ワールドカップ』）が目前に迫っている。史上最大規模で開催されるこの戦いを前に、今大会の中継などを行う日本テレビ系のサッカーテーマソングにB'zの新曲「完全無欠」が決定し、6月1日より配信が開始された。

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B'zとスポーツアンセムの相性の良さは、今さら語るまでもないだろう。これまでも数々の戦いを、アスリートたちの魂を、そして観客である我々の魂をたくさんの音楽が揺さぶってきた。しかし、B'zの「完全無欠」は、この楽曲が戦いを鼓舞する応援歌の枠に留まらない、より深い精神性と普遍性を併せ持った楽曲であることに気づかされる。なぜB'zの音楽は、これほどまでに『ワールドカップ』という世界最高峰の戦いの舞台にぴったりとハマるのだろうか。その理由を、サウンドと歌詞の双方から紐解いていきたい。

◾️人間としての連帯と愛を描き出すスタジアムロックとしての魅力

まず圧倒されるのは、作曲を手掛けた松本孝弘による、緻密かつダイナミックなサウンドアプローチである。冒頭のギターソロに始まり、その後の楽曲の軸として鳴らされるドラムビート、シンガロングパート、そして稲葉浩志の絶唱。世界規模のスポーツ大会を彩る楽曲に求められるのは、やはりスケール感と即効性だろう。松本が紡ぐギターリフとメロディラインは、スタジアムの芝生を踏みしめる選手たちの肉体的な躍動感、そしてスタジアム全体を包み込む緊迫感と見事にシンクロしているし、ドラムのビートもこの楽曲の大事な看板になっている。特筆すべきは、高揚感を煽るアプローチやテンポに頼らない、B'zらしいタフなグルーヴだ。派手なエフェクトで飾るのではなく、ロックのダイナミズムをベースにしながら、現代のポップシーンにも鋭く突き刺さるエッジを持たせている。この芯の太いサウンドがあるからこそ、勝利への渇望や、敗北の淵で味わうプレッシャーといった選手たちが背負う極限の人間ドラマが、より立体的にリスナーへと伝わってくる。松本の鳴らすギターは、ピッチで戦う者たちの鼓動そのものとして機能しているのだ。

一方、作詞を担当した稲葉の言葉選びは、さらに深い思索へと私たちを誘う。〈だれかになりたいそこの君／だれかにゃなんないよ／君はますます君になる／それこそが黄金〉。楽曲冒頭のこのフレーズは、世界中のスーパー選手たちが集う『ワールドカップ』の華やかさの裏にある、個の現実に光を当てている。ピッチに立つ選手たちは、己のすべてを懸けるだけでなく、応援する観客たちの思いも背負ってその場所に立っている。もちろん、そこにはテレビの前で熱狂する私たち視聴者の思いも含まれる。誰かになろうとするのではなく、自分自身を突き詰めていくことの中にこそ、本物の価値＝〈黄金〉があるというメッセージは、より強く響く。

さらに、スポーツには必ず存在する“勝敗”というシビアな現実から目を背けない歌詞も見事だ。〈勝敗は情け容赦なし／泣けど笑えど〉というフレーズからは、結果がすべてを左右するプロフェッショナルの世界の厳しさが生々しく伝わってくる。しかし、この曲は、その過酷な現実を肯定した上で〈真理はそのもっとFar Far Far Away〉と言い切る。勝利の歓喜や敗北の涙、そのさらに先にある“何か”を見つめる視線こそが、この曲をスポーツアンセムへと昇華させていると思う。「完全無欠」というタイトルから、多くの人は完璧で非の打ち所がない強さを連想するだろう。しかし、B'zが表現しようとしている「完全無欠」とは、肉体的な無敵さではなく、気高い精神そのものなのだ。

〈だれかの苦しみ想像できんやつに／栄光はない〉〈ニクシミウラミは要らん〉〈ダマシウチブンダンはいやん〉というフレーズでは、勝利至上主義が生み出す分断に対して、明確な“ノー”を突きつけている。激しい精神のぶつかり合いがあり、時に国と国との威信が激突する『ワールドカップ』だからこそ、相手へのリスペクトや、フィールド上のスポーツマンシップが何よりも尊ばれる。自己の利益や勝利のためだけでなく、他者を照らすために戦う姿勢こそが、彼らの定義する〈完全無欠のマインド〉なのだ。B'zの二人がコメントで寄せた「勝敗の分かれ目のさらに先で、人と人が繋がりあえる世界であってほしい」という願いが、このメロディとリリックに凝縮されている（※1）。

B'zがこれまで生み出してきた楽曲たちは、その時代の空気を的確に捉え、人々の記憶に深く刻まれてきた。「完全無欠」もまさしくそうであり、人間としての連帯と愛を描き出すスタジアムロックに仕上がった。森保一監督が率いる森保ジャパンが目指す最高の景色、そして世界中のトッププレイヤーたちが渇望するワールドカップトロフィー。それらを巡る熱き戦いの瞬間瞬間に、この「完全無欠」がともにある。興奮と感動、そして深い余韻をもたらすこの楽曲は、『ワールドカップ』を彩るにふさわしい傑作である。

※1：https://bz-vermillion.com/news/260531.html

（文＝Z11）