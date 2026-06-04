サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に出場する日本代表が3日（日本時間4日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで初練習を行った。ランニング、ボール回し、3チームに分かれて3つのゴールを使ったゲーム形式など、約1時間15分の軽めのメニューを消化。5大会連続5度目の出場となるDF長友佑都（39）が“しくじり先生”になり、過去の教訓をチームメートに伝える役割を果たす。

5月15日の日本代表発表後に、自身が出場した過去4大会の試合を動画配信サービスで見返した。優勝を目標に掲げながら1次リーグ敗退した14年ブラジル大会の映像を見るのは初。封印してきた苦い記憶と向き合い「本当は嫌ですよ。傷が残っていて、そこに染みると痛かったんで、なかなか見られなかったんですけど。でも見ることによって改めて伝えられることがある。自分自身の戒めにもなる」と意義を強調した。

14年ブラジル大会は米フロリダ州で暑熱対策を兼ねた事前合宿を実施。その後、ベースキャンプ地のサンパウロ郊外イトゥに移動した。回復を考慮して比較的涼しい環境で最終調整を行ったが、1次リーグ初戦はコートジボワールに1―2で逆転負け。会場のレシフェは高温多湿でベースキャンプ地との寒暖差で選手の動きは重かった。

長友は「今回コートジボワール戦を見てみたら前半20分ぐらいから落ちていましたね。僕だけじゃなくてみんな体は動いていなかった」と説明。「コンディションの管理の仕方や、上げていき方が大事なんだと改めて気づけた。（自分には）かなり経験が詰まっているんで、しっかり伝えていきます」と誓った。エアコンとの付き合い方などピッチ外も含めた経験を伝えていく。

この日の気温は30度超え。日本とマイナス15時間の時差もあるが、長友は「今日も3時ぐらいに目が覚めて、そこから全然寝てないけど、めちゃくちゃ元気です。気温も全然、暑さも感じない。これがW杯の魔力ってやつですね。全く疲れを感じない」とエネルギーをみなぎらせていた。5大会連続のW杯出場はアジア人最多。唯一無二の経験をチームに還元する。