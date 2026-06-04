“９人乗り”！

日産のドイツ法人は2026年5月7日、ミニバン「プリマスターコンビ」の改良モデルを発表しました。

プリマスターコンビは日産が欧州市場で展開している中型商用バン「プリマスター」の乗用車仕様です。大人数での移動や送迎用途、レジャーなど幅広いシーンに対応するMPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）として展開されています。

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ボディサイズは全長5080mm×全幅1956mm×1935mm、ホイールベース3098mm。ロングモデルは全長が5480mm、ホイールベースが3498mmとなります。リアドアはスライド式を採用し、狭い場所でも乗り降りしやすい設計です。

内外装は質実剛健なデザインとなっており、角張った箱型のデザインが特徴的。メインカラーはボディがシルバー、インテリアがブラック。乗車定員は2列6人乗り（3-3）または3列9人乗り（3-3-3）です。前席を除きシートは脱着式となっており、用途に応じて柔軟にレイアウトを変更できます。

パワーユニットは2リッター直列4気筒ディーゼルエンジンに6速MTまたは9速ATの組み合わせ。最高出力は110馬力、150馬力、170馬力の3種類を設定します。

今回の改良は、装備内容の拡充が中心となります。具体的にはカメラによるドライバーモニタリングシステムを標準装備するとともに、タイヤ＆ホイールサイズを従来の16インチから17インチへと拡大。さらに最上位グレードではリアウィンドウの着色化、サイドプロテクションモールのボディ同色化が図られ、より上質な印象を演出しています。

エンジン関連のスペックに変更はありませんが、シャシーやボディワークなどの見直しによって、より安定感のある快適な走りを実現しています。

価格は6人乗りが4万1819ユーロ（約775万円）から、9人乗りが4万3888ユーロ（約820万円）から。従来モデルと比較して3093ユーロ（約60万円）の値下げとなってなっており、価格面での魅力も高められました。