【モンテレイ（メキシコ）３日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで約１時間、事前合宿初日の練習を行った。

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この日からＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）が全体練習に合流したが、主将ＭＦ遠藤航（リバプール）はグラウンドに姿を見せず、ホテルでの別調整となった。左足手術からの復帰戦となった５月３１日のアイスランド戦の試合後に足の違和感で前半の４５分間だけで交代していたことを明かしていたが、１４日（日本時間１５日）本大会初戦のオランダ戦に向けて、まずはコンディション調整に専念する。

また。ＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル）もアップを終え、全体でボールを使った練習が始まるとロッカーへと下がり、その後、ランニングのみを行って、初日の練習を終えた。

一方で、５月３日のウォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折し手術を受け、同３１日のアイスランド戦は出場していなかったＭＦ鈴木唯人（フライブルク）は、アップ、パス・コントロールの練習を終えた後に行われた３チーム（８人ずつ）で３つのゴールを使って、名波コーチが指定した人数がピッチに出てゴールを競い合う実戦形式の練習に参加。順調な回復ぶりをアピールした。

日本代表は、７日まで現地でトレーニングを行い、８日よりベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入る。１４日（日本時間１５日）には１次リーグ初戦で米ダラスでオランダ戦、２０日（日本時間２１日）にはモンテレイに戻ってチュニジア戦、２５日（日本時間２６日）は再びダラスでスウェーデン戦を迎える。