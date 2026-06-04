NHK連続テレビ小説（通称、朝ドラ）に欠かせない存在が、芸人として活動する傍ら、俳優業にも活躍の場を広げている、いわば“芸人俳優”だ。普段からコントであらゆるキャラクターに憑依したり、何百回、何千回と披露してきたコントを毎回新鮮な形で届けている芸人の多くは演技力が高い。また彼らは人間観察力に優れ、滑舌良好、突然のフリにも即興で応えるアドリブ力を持ち合わせているため、俳優として重宝されるのは当然のことのように思える。特に人間の営みを描く朝ドラと、そこにいるだけで生身の人間としてのリアリティを醸し出せる芸人との相性はすこぶる良く、現在放送中の『風、薫る』にも多数の芸人が出演している。

参考：『まれ』『虎に翼』に続き3度目の“朝ドラ”出演 シソンヌじろうが『風、薫る』で放つ存在感

■ネプチューン 原田泰造 「演技が上手いと思う芸人ランキング」で必ずと言っていいほど上位に名前が上がるのが、ネプチューンの原田泰造だ。1995年に俳優デビューして以降、変幻自在のバイプレイヤーとしてはもちろんのこと、米倉涼子演じる魔女の堅実な夫を好演した『奥さまは魔女』（TBS系）、全国の“サウナー”から絶大な支持を誇る『サ道』（テレ東系）シリーズ、故・藤田まことが約20年にわたり主演を務めた国民的人気刑事ドラマのオマージュ作品『はぐれ刑事三世』（テレビ朝日系）など、主演・主役も多数務めている。出演数と実力ともに芸人俳優の中でも頭一つ抜きん出ており、純然たる俳優として認識している人も大勢いるのではないか。

NHK作品ではもはやお馴染みの存在であり、朝ドラ『ごちそうさん』（2013年度後期）では、ヒロイン・め以子（杏）の父親役も経験。洋食屋を営む店主で、気が短く頑固な性格だが、家族への愛情を滲ませる演技を見せていた。大河ドラマにも『篤姫』（2008年）にはじまり、『龍馬伝』（2010年）、『花燃ゆ』（2015年）、『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（2025年）と出演を重ねている。演技に厚みがあり、かつ良い意味で男臭く、イケメンよりもハンサムという言葉が似合う原田は、歴史上の偉人や過去の時代を生きるキャラクターが自然とハマるのだ。

一方で、どんな役でも憎めない愛嬌と滲み出る人の良さがあり、『生理のおじさんとその娘』（NHK総合）の幸男や、“おっパン”こと『おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか！』（東海テレビ・フジテレビ）の誠のように、時代や周りに合わせて価値観をアップデートしていく役柄も嫌味なく演じることができる。『風、薫る』で演じる牧師・吉江善作も慈愛に満ちた人。身寄りのない子どもの面倒や炊き出しなどの慈善活動に従事しているが、恩着せがましい感じは一切なく、本人はあたかも当然のことのように行なっている節がある。そんな立派な人にもかかわらず、親しみやすくチャーミングなキャラクターとして成立しているのは原田だからこそ。特に涙もろい吉江に、直美（上坂樹里）が呆れた様子でつっこむ親子のようなやりとりは笑いと温かみに溢れており、本作随一のほっこりタイムだ。それにしても、炊き出しの時に着用しているフリフリのエプロンが、あんなにも似合わないのに、あんなにもかわいい人は原田以外に存在しないだろう。

■シソンヌ じろう 5月25日から5月29日に放送された第9週には、看病婦・フユ（猫背椿）の夫で、足が不自由な康介役でお笑いコンビ・シソンヌのじろうが登場した。2006年に結成され、コント日本一を決定する『キングオブコント2014』で2810組の中から見事7代目王者の座を掴んだシソンヌ。ネタづくりはボケのじろうが担当しており、じろう演じる独特なキャラクターと長谷川忍の理性的かつキレのあるツッコミが織りなすシュールな世界観が人気だ。コラムニスト、小説家、脚本家としての顔を持つじろうはセンス系芸人の一人にも数えられ、芸能界にもファンが多い。

またシソンヌはじろうと長谷川ともに演技力の高さを活かし、俳優としても活躍しており、2024年には朝ドラ『虎に翼』にコンビでゲスト出演したことでも話題に。特にじろうは早い段階から俳優業に進出しており、朝ドラ『まれ』（2015年度前期）では胡散臭い広告代理店の男、NHK大河ドラマ『いだてん～東京オリムピック噺～』（2019年）では朝日新聞社に勤める田畑（阿部サダヲ）の同僚でスポーツ記者の尾高役に抜擢され、作風や時代性を的確に捉えた演技で作品を支えていた。

じろうは一見すると素朴な印象を受けるが、その才能と知性から生まれる独特の色気がある。今回演じた康介も腰を損傷して以来、ほぼ寝たきりとなり、すっかり気力と自信を失っていたが、落ち着いた物腰や知的な話し方から文豪のような風格が感じられた。一方で、りん（見上愛）や直美に洗髪や寝具の選択を申し出られた康介が「いや、それは……」と断ると見せかけ、「助かる」と頭を下げるシーンでの小気味良い間や、悲壮感とユーモアが塩梅よく合わさった演技は、芸人であるじろうならではだ。1週のみの出演は少々勿体なく感じるので、今後も定期的に顔を見せてほしい。

■ずん 飯尾和樹 そしてりんや直美が看護婦見習いとして働いている帝都医科大学附属病院の用務員・柴田万作を演じているのが、お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹だ。飯尾といえば、まず浮かぶのは大ヒットドラマ『アンナチュラル』（TBS系）で演じたムーミン大好きな臨床検査技師の坂本。シリアスな世界観の中、井浦新演じる「クソ！」が口癖の法医解剖医・中堂に坂本が怯えつつも、静かに抵抗するシーンは貴重な笑いどころとなっていた。飯尾の魅力はなんといっても、近所のおじさんのような親近感だろう。特に人の生死を扱う作品においては、飯尾の姿を見るだけでホッと心が休まるのだ。『風、薫る』でも、うまく患者とコミュニケーションが取れず、落ち込んでいたりんに柴田が泣き場所を教えるシーンがあったが、そのさりげなさは絶妙で、まさに「職場にこんな人がいたらいいのに」と思うようなキャラクターを体現している。

だが、現在放送中のドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）で見る飯尾はまるで別人。演じるのは、岡田将生と染谷将太扮する田鎖兄弟の両親が殺害された事件の鍵を握るノンフィクション作家で、飯尾は安心感とは真逆の不穏なオーラを纏っている。また2022年には映画『沈黙のパレード』で娘を殺された父親のやり場のない悲しみと怒りを表現し、第65回ブルーリボン賞・助演男優賞を受賞するなど、近年は笑いを封印した役どころにも果敢に挑んでおり、これからの俳優業での活躍がますます楽しみだ。

■今後の朝ドラで活躍しそうな芸人も 最後に、今後の朝ドラで活躍しそうな芸人を数名挙げたい。一人は、第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門にも出品された是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』への出演で話題となっている千鳥の大悟だ。綾瀬はるか扮する音々の夫で、家族として迎え入れることになった亡き息子と同じ姿をしているヒューマノイドに戸惑いつつも情を抱いていく健介を演じている。大悟といえば、Netflixシリーズ『トークサバイバー！～トークが面白いと生き残れるドラマ～』の中でも演技を披露し、相方のノブに度々「演技が下手」とつっこまれていたように、技術的な演技の上手さを持っているだけではない。しかし、その無骨さがむしろ独特の味を引き出しており、是枝監督には「背中にビートたけしを感じた」と絶賛されていた。そんな大悟は『おちょやん』（2020年度前期）でトータス松本が演じたような、ダメダメだけど、どこか憎めなさを残した父親役がハマるのではないだろうか。

もう一人は、漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』で準優勝したドンデコルテの渡辺銀次だ。マクドナルドのWeb CMで怒髪天の楽曲「オトナノススメ～還暦上等！～」をしゃがれ声でソウルフルに歌い上げる姿が話題となるなど、絶賛ブレイク中の渡辺。彼にもまた独特の渋みと色気があり、女性たちの心を掴んでやまない。思わず期待してしまうのは、今秋からスタートする朝ドラ『ブラッサム』への出演。ヒロイン・葉野珠（石橋静河）のモデルとなる小説家の宇野千代は数多くの作家や芸術家と浮き名を流した恋多き女性として知られており、その相手役の一人にどうか渡辺銀次を！ と個人的に推薦しておきたい。

他にも、漫才での演技が高く評価されているたくろうの赤木裕、アンニュイな雰囲気が魅力的なヒコロヒー、大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』や『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）などに出演し、俳優業で頭角を現しているひょうろく、Netflixシリーズ『九条の大罪』での悪役でインパクトを残したビスケットブラザーズの原田泰雅などが挙げられる。次はどの芸人が朝ドラデビューを飾るのか、今後の出演情報にも注目していきたい。（文＝苫とり子）