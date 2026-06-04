◇交流戦 巨人5−4オリックス（2026年6月3日 東京D）

試合中には「長嶋茂雄はなぜスーパースターなのか」をテーマに、ゆかりのある人物からの回答が大型ビジョンに表示された。1イニングごとに1人ずつ、巨人の攻撃前に紹介。愛弟子の松井氏のメッセージは、恩師の現役時代の背番号と同じ「3」回だった。

「常に前を向いて“自分たちはできる”という姿勢を崩さないんです。そこが本当に魅力的でした 松井秀喜」

4球団が競合した92年ドラフト会議で当たりクジを引き当てられてからの師弟関係。「4番千日計画」としてマンツーマンの素振り指導を受けた。東京ドームだけでなく、長嶋さんの自宅や遠征先のホテルでも。ヤンキース移籍後は米国から、電話越しに素振りの音で指導を受けたこともある。日本を代表するスラッガーに育ててもらい、「野球の枠を超えた存在」と感謝している。

昨年、訃報を受けると米国から飛行機に飛び乗って駆けつけた。昨年8月16日の阪神との追悼試合では始球式を務めた。長嶋さんの次女・三奈さんが「父は松井さんが世界で一番好き」と語ったほどの間柄。同11月21日のお別れの会では「胸を張って自分の師は長嶋茂雄だと言える幸せをありがとうございました」とお別れの言葉を読んだ。勝ちへの執念、スターとしてのオーラを間近で見てきたからこその答えだった。（青森 正宣）